Wie Senioren ihre Gemeinde sehen: Befragungen zum Projekt “Solidarische Gemeinde Aitrach”

Zur Vorbereitung der Bürgerbefragung für das Projekt „Solidarische Gemeinde Aitrach“ trafen sich die Interviewer im Aitracher Rathaus. Begrüßt und informiert wurden sie von den Organisatorinnen Rosmarie Sturm, Anja Hornbacher und Michaela Lendrates (von links). © Olaf Schulze

Aitrach – „Wohlfühlen zwischen Aitrach und Iller”: Dieser Text steht im Emblem-Logo der Illertalgemeinde Aitrach. Ob das auch die älteren Bewohner und Bewohnerinnen der 2.800 Seelengemeinde so empfinden, wird nun bei dem Projekt “Solidarische Gemeinde Aitrach” im Rahmen einer Seniorenbefragung vertieft.

Initiiert, realisiert und begleitet wird dieses Vorhaben von der Caritas Bodensee-Schwaben, dem Katholischen Dekanat Allgäu- Oberschwaben, dem Landkreis Ravensburg und der Gemeinde Aitrach. Befragt werden insgesamt 30 freiwillige und durch Zufallsauswahl ausgesuchte Personen der Altersgruppe 65+ in Aitrach sowie in den Teilorten Mooshausen und Treherz. Die Interviews hierzu werden mittels eines umfangreichen Fragebogens von vierzehn ausgewählten Männern und Frauen in einem Zeitraum von Anfang März bis zum 13. April durchgeführt. Die Interviewer repräsentieren eine “bunte Mischung” von Frauen und Männern der Gemeinde aus der Mitte der Gesellschaft, die sich bereits in einigen Institutionen wie Vereinen oder kommunalpolitisch engagieren. Einige von ihnen sind auch noch zusätzlich in einer 15-köpfigen Steuerungsgruppe aktiv, die den gesamten Prozess begleitet und unterstützt.



Gegenseitiges Kennenlernen und Austausch

Zum gegenseitigen Kennenlernen und Austausch sowie dem Procedere rund um die Befragung luden kürzlich Anja Hornbacher und Michaela Lendrates (Caritas) und Rosmarie Sturm (Gemeinde Aitrach) die 14 Befrager ins Aitracher Rathaus ein. Dabei erläuterte Anja Hornbacher die Ziele des Projektes, bei dem man durch die Umfrage einen Einblick in den Alltag der älteren Menschen in Aitrach und den Teilorten gewinnen möchte und auf Grund der Ergebnisse Themen ableiten, die dann in Bürgergesprächen weiterentwickelt werden. Dabei geht es um die Entwicklung einer sorgenden Gemeinschaft, so dass sich die gesamte Bürgerschaft in Aitrach gut aufgehoben fühlt.



Den Leitfaden zur Befragung erläuterten Rosmarie Sturm und Michaela Lendrates, die Ansprechpartnerinnen der Aitracher Koordinierungsstelle. Im Sinnes des Datenschutzes wird die Gewährung vollständiger Anonymität gewährleistet sowie eine Verschwiegenheitserklärung und eine Einverständniserklärung abgegeben.



Eigene Vorstellungen und Anregungen konnten eingebracht werden

Ihre eigenen Vorstellungen zu den geplanten Interviews konnten die künftigen Interviewer und Interviewerinnen auf farbigen Kärtchen niederschreiben, die dann gesammelt auf einem Flipchart angebracht wurden und einige wichtige Anregungen zur Gesprächsatmosphäre und guten Befragungsergebnissen enthielten.



Im Hinblick auf die demografische Entwicklung in der Gemeinde appellierte Bürgermeister Thomas Kellenberger an eine gemeinsame Aufgabe: „Wir müssen ein Bewusstsein zur Solidarität innerhalb der Gesellschaft schaffen.”

(Olaf Schulze)

