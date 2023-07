Wir hätten da was für Sie! Der Memminger KURIER sucht freie Redaktionsmitarbeiter (m/w/d)

In eigener Sache

Können Sie Ihren Namen tanzen? Ja? Dann ist das schön für Sie! Wenn Sie ihn aber auch schreiben können – dann ist das schön für uns!

Wenn Sie darüber hinaus auch noch ein grundlegendes Verständnis für Grammatik und Rechtschreibung haben, wissen, wie eine Kamera funktioniert, und keine Angst vor Menschen haben – umso besser!

Wenn Sie jetzt auch noch Interesse an Kommunalpolitik, Themen, die die Menschen vor Ort bewegen, und / oder Interesse an der heimischen Kulturszene und / oder der heimischen Wirtschaft mitbringen,

DANN HÄTTEN WIR DA WAS FÜR SIE:

Die Lokalredaktion des Memminger KURIER sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt freie Redaktionsmitarbeiter (Geschlecht ist uns wurscht) für die lokale Berichterstattung und / oder PR-Berichterstattung.

Wenn Sie also nicht so genau wissen, was Sie tagsüber, abends oder an den Wochenenden mit Ihrer Zeit anfangen sollen, und darüber hinaus auch nicht zwingend reich werden möchten, dann bewerben Sie sich JETZT!

Ganz einfach per E-Mail an: redaktion@kurierverlag.de oder telefonisch unter 08331/8561-17.

Über uns Wir, der Memminger KURIER, sind eine lokale Wochenzeitung, die seit über 45 Jahren in der lokalen Presselandschaft etabliert ist und in ihrer Printausgabe und online ein breites Spektrum regionaler Themen abdeckt.

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!