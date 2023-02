Wirtschaftsbund Leutkirch stellt sich neu auf

Das neue Vorstandsteam des Leutkircher Wirtschaftsbundes mit (hintere Reihe von links) OB Hans-Jörg Henle, Kassenprüfer Wolfgang Oligmüller, Tobias Pflug, Kassierer Dieter Hummel, Beisitzer Manuel Nachbauer, zweiter Vorsitzender Robert Wünsche. Vordere Reihe von links Beisitzer Michael Schäffeler, erster Vorsitzender Patrizio Belfiore und Beisitzerin Helga Müller. © Privat

Leutkirch - Über 50 Vereinsmitglieder sind der Einladung zur Hauptversammlung des Leutkircher Wirtschaftsbundes in den Veranstaltungssaal im Dachgeschoss des Bürgerbahnhofs gefolgt, wie Tobias Pflug, Geschäftsführer des Wirtschaftsbundes, bei seiner Begrüßung erfreut feststellte.

In den vergangenen zwei Jahren musste die Versammlung ausfallen. Umso schöner sei es nun, so Pflug, dass jetzt ein Austausch wieder möglich ist. Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle begrüßte die Anwesenden und ging auf einige aktuelle Themen ein. So hätte vor allem der Leutkircher Einzelhandel durch Corona schwere Zeiten erlebt – zusätzlich zu schwierigen Rahmenbedingungen durch den Internethandel und steigende Energiepreise. Glücklicherweise profitieren die Leutkircher Händler, so Henle, durch viele Center Parcs Urlauber, die, seit der Park nach den Corona-Lockdowns wieder öffnen durfte, zahlreich in die Leutkircher Innenstadt kommen.

Im Mittelpunkt der Versammlung standen Neuwahlen. Die bisherige erste Vorsitzende Melanie Krimmer stellte sich nicht mehr zur Wahl. Als ihr Nachfolger wurde Patrizio Belfiore (Mondo Belfiore) gewählt. Zweiter Vorsitzender bleibt Robert Wünsche (Weinwünsche), ebenso wie Kassierer Dieter Hummel (Leutax). Als Kassenprüfer wurden Wolfgang Oligmüller (Volksbank Allgäu-Oberschwaben) und Tobias Pflug (Wirtschaftsbund) gewählt. Neu als Beisitzer des Vorstands konnten Helga Müller (ankleide), Manuel Nachbauer (Bauunternehmung Mösle) und Michael Schäffeler (Allgäuer Außenwerte / Wintergärten) gewonnen werden. Alle Vorstandspositionen wurden einstimmig gewählt. „In der neuen Vorstandschaft haben wir eine gute Mischung aus allen ansässigen Branchen - so haben wir nun für jeden Bereich einen Experten und können uns besser austauschen“, freut sich Tobias Pflug.

OB Hans-Jörg Henle, der die Wahlen vornahm, gratulierte den neuen Vorstandsmitgliedern: „Es freut mich sehr, dass wir nun ein großes Team haben, das den Rückhalt der Vereinsmitglieder hat und Herrn Pflug als Geschäftsführer gut unterstützen kann“, so Henle.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die Anpassung der Mitgliedsbeiträge. Ein, wie Tobias Pflug es ausdrückte, längst überfälliger Schritt. „Die Beiträge wurden seit 2010 nicht erhöht, gleichzeitig hat der Verein aber mit immer höheren Kosten zu kämpfen. Unser Ziel ist es weiterhin, neue Mitglieder zu gewinnen. Besonders würde es mich freuen, auch die mittleren und größeren Leutkircher Unternehmen gewinnen zu können, denn auch für sie bietet der Wirtschaftsbund einigen Mehrwert“, so Pflug.

Mit einem Rückblick auf einige Veranstaltungen und Aktionen des vergangenen Jahres, wie dem sehr erfolgreichen Gewinnspiel zu „50 Jahre Eingemeindung“, dem Street-Food-Markt „Schmecktakel“, dem sehr gut besuchten Gallusmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag und dem ganz neuen Format „Ren(n)tiernacht“, stand ein weiterer Tagesordnungspunkt an.

Der „offizielle Teil“ der Versammlung endete mit Informationen zum Leutkircher „Heimat Gutschein“. Dieser kann mittlerweile an über 60 Annahmestellen eingelöst werden und wird auch von immer mehr Betrieben als 50 Euro Sachzuwendung an ihre Mitarbeiter ausbezahlt. Zudem gab es den Ausblick zu einer möglichen digitalen Variante des Gutscheins. Im Anschluss tauschten sich die Mitglieder bei Snacks und Getränken noch persönlich aus.

