„YAFA“-Projektabschluss in der JuBi Babenhausen

Von: Tom Otto

Teilen

Im Garten der Babenhauser JuBi diskutierten (von links) Landrat Alex Eder, Europa-Parlamentarier Markus Ferber und JuBi-Leiter Michael Sell über die von den jungen Erwachsenen vorgelegten Handlungsempfehlungen. Das so genannte „YAFA“-Projekt fand nun nach eineinhalb Jahren Austausch-Programm seinen Abschluss in der JuBi. © Tom Otto

Babenhausen - „Youth act for Alps“ – Die Jugend engagiert sich für den Alpenraum – war ein internationales Austauschprojekt für junge Erwachsene aus Deutschland, Österreich, Italien und Frankreich. Der Projekttitel lässt zunächst eine Naturschutz- und Umweltschutz-Aktion vermuten; tatsächlich haben sich die insgesamt 150 Teilnehmenden jedoch mit nicht weniger als ihren eigenen Zukunftsperspektiven auseinandergesetzt.

Ende März wurde nun in der schwäbischen Jugendbildungsstätte (JuBi) in Babenhausen das Abschluss-Kommuniqué im Rahmen eines Festaktes vorgelegt. Adressaten der Handlungsempfehlungen in diesem Kommuniqué sind die politischen Amtsträger von der kommunalen Ebene bis hin zum Europäischen Parlament. Neben Bürgermeistern und Bezirksräten aus der Region waren auch Landrat Alex Eder und der Europaabgeordnete Markus Ferber gekommen, um sich die Arbeitsergebnisse der 17- bis 27-jährigen Teilnehmenden anzuschauen. Im Einzelnen waren dies Themen wie Infrastruktur und ÖPNV, junges Unternehmertum, gesellschaftliche Teilhabe sowie die Vereinbarung von Umweltschutz und Tourismus. JuBi-Bildungsreferentin Roswitha Lüer stellte einen Kurzfilm vor, der nach Abschluss des Projekts von den Teilnehmenden erstellt wurde. Der Film ist auch öffentlich bei Youtube unter dem Stichwort „Yafa youth“ zu sehen.





Handlungsempfehlungen für die Politik

Der Austausch der jungen Leute aus Marseille, Nizza, Genua, Innsbruck und Babenhausen in diesem Projekt hatte bei allen Teilnehmenden auch den Blickwinkel auf ihre eigene Heimat und Herkunft verändert. So offenbarten sich auch für die jungen Babenhauser Erwachsenen einige Mängel im Vergleich des Alltagslebens, die sie früher nicht so wahrgenommen hatten oder sich daran gewöhnt hatten. Beispielhaft nannte eine deutsche Teilnehmerin die vergleichsweise schlechte Internet-Infrastruktur und den „mageren“ öffentlichen Nahverkehr: „Hier sind die anderen Staaten schon deutlich weiter“. Auch die Integration junger Menschen in die politische Willensbildung vor Ort sei in den anderen Ländern bereits deutlich weiterentwickelt als hier bei uns.



Europapolitiker Markus Ferber zeigte sich schon im vergangenen Jahr bei einem Besuch des Projekts überrascht über „die Ernsthaftigkeit junger Menschen“. Er forderte sie auf, sich nicht der Frustration hinzugeben und weiter engagiert zu bleiben: „Ihr werdet gehört“, so Ferber. Der Unterallgäuer Landrat Alex Eder hofft darauf, dass das Abschlusskommuniqué nicht in den Schubladen der Politik verschwindet. Er wünscht sich einen fortwährenden Dialog mit jungen Menschen über ihre Belange in der Region und möchte die Projektteilnehmer künftig gerne in den gesellschaftlichen Veränderungsprozess mit einbeziehen. Für JuBi-Leiter Michael Sell stellt das Motto des Bayerischen Jugendrings (BJR) „Hört auf die Jugend!“ eine dringende Empfehlung, um unsere Gesellschaft zukunftstauglich zu gestalten.