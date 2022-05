Zehn Verletzte Ukrainer landen am Allgäu Airport

Am gestrigen Donnerstag landete ein Flugzeug der Luftwaffe am Allgäu Airport in Memmingerberg und brachte zehn verletzte ukrainische Menschen in die Region.

Maschine der Luftwaffe kam aus Polen

Memmingerberg – Am gestrigen Donnerstag gegen 16:30 Uhr landete eine Maschine der Luftwaffe am Allgäu Airport. Mit dieser Maschine wurden zehn ukrainische Bürger ins Allgäu transportiert, die dringend auf medizinische Hilfe angewiesen sind.

Ob es sich bei den zehn Ukrainern um Militärangehörige oder zivile verletzte Personen handelt, ist bisher unklar. Mehrere Rettungswagen standen in Bereitschaft für die Verletzten. Laut unseren Informationen wurden die Betroffenen auf mehrere Krankenhäuser im Allgäu und in Schwaben aufgeteilt, unter anderem wurden die verletzten Personen in die Kliniken nach Kempten, Mindelheim und Augsburg gefahren. Mehr Informationen wollte das Bayerische Innenministerium dazu nicht mitteilen.

Lange Anreise

Die verletzten ukrainischen Personen wurden mit Krankentransporten beziehungsweise Rettungswagen aus dem Kriegsgebiet evakuiert und zunächst in Sicherheit nach Polen gebracht. Von Polen aus ging es für die Menschen mit der Luftwaffen-Maschine „Hermann Köhl“ direkt nach Schwaben an den Allgäu Airport.

Airport als Drehscheibe

In der Vergangenheit gab es bereits mehrere Hilfsflüge, zum Beispiel mit Corona-Patienten, die den Allgäu Airport in Memmingerberg als Drehscheibe nutzten. In der Hochphase der Coronakrise wurden Patienten Deutschlandweit verlegt, auch hier ins Allgäu. Diese Personen wurden auch auf verschiedene Krankhäuser verteilt. Ob noch weitere Hilfsflüge in der nächsten Zeit geplant sind, wollte das Innenministerium auf Anfrage nicht mitteilen. (me)

