Fairtrade-Town: Fairtrade-Schokolade und Fairtrade-Kaffee mit Memmingen-Label

Im Zuge des Engagements als Fairtrade-Town werden Fairtrade-Schokolade und -Kaffee mit Memmingen-Label in der Tourist Information und dem Weltladen verkauft. Gemeinsam mit der neuen Tasse gibt es beides als Geschenkset. © V. Weyrauch

Memmingen - Die Stadt Memmingen wurde im September 2021 als Fairtrade-Town ausgezeichnet. Damit ist der Startschuss gefallen, um Memmingen immer nachhaltiger und fairer weiterzuentwickeln.

Im Zuge dieses Engagements wird ab sofort im Weltladen und der Tourist Information Fairtrade-Schokolade und Fairtrade-Kaffee mit neuem Memmingen-Label verkauft. „Mit dem Verkauf fair gehandelter Produkte mit unserem Logo setzen wir sichtbar ein Zeichen – gegen die Verschwendung von Ressourcen unserer Welt und für mehr soziale Gerechtigkeit weltweit. Damit übernehmen wir Verantwortung und richten den Blick in die Zukunft“, stellte Oberbürgermeister Manfred Schilder bei der Präsentation der Produkte im Büro des Stadtmarketings fest.

Fairtrade-Produkte stehen für nachhaltiges Wirtschaften, einen fairen Umgang mit den Rohstoffproduzenten und Vermeidung von Kinderarbeit. Durch verantwortungsvolles Konsumverhalten können Verbraucher langfristig dazu beitragen, die Lebensbedingungen in anderen Regionen der Erde zu verbessern.



Nachhaltiges Wirtschaften



Das Gemeinschaftsprojekt im Rahmen der Auszeichnung als Fairtrade-Town findet auf Initiative des Stadtmarketings – Steuerungsgruppe Fairtrade-Town und der Lokalen Agenda 21 in Kooperation mit dem Weltladen Memmingen und der Tourist Information statt.

„Die Steuerungsgruppe Fairtrade hat sich bewusst für die Einführung einer Memminger Stadtschokolade und eines Stadtkaffees, angepasst an das neue touristische Erscheinungsbild, entschieden, um Memmingen als Fairtrade-Town zu vermarkten. Gemeinsam arbeiten wir so durch viele verschiedene Aktionen daran, die Stadt immer weiter als starke Marke zu positionieren“, so die kommunale Sprecherin der Steuerungsgruppe, Alexandra Hartge.



Die angebotene Fairtrade-Schokolade ist als 100 Gramm Tafel für 2,90 Euro in verschiedenen Geschmacksrichtungen wie Espresso Caramel, Zartbitter Mandel Orange und Vanille Mandel (vegan) erhältlich. Der GEPA Biokaffee in der 250 Gramm Packung wird sowohl gemahlen als auch als ganze Bohne (geeignet für Vollautomaten) für 5,30 Euro verkauft. Gemeinsam mit der neuen Memmingen-Tasse gibt es beides als Geschenkpaket in der Tourist Information zu kaufen. Im Weltladen gibt es die Schokolade mit der Memmingen-Banderole in über 20 verschiedenen Geschmacksrichtungen.



„Global denken – lokal handeln – nach diesem Motto wird auch bei den beiden Produkten agiert. Bei den Rohstofflieferanten wird auf faire Preise und langfristige Verträge geachtet. Ökologie, Ökonomie und Soziales wird in den Produkten vereint“, erklärte Petra Beer, zivilgesellschaftliche Sprecherin der Steuerungsgruppe.



Weitere Informationen rund um die Fairtrade-Town Memmingen und die Akteure des fairen Handels in Memmingen sind hier zu finden.

(MK)

