Buxheim: Erhaltungsmaßnahmen an den Westerharter Weihern gestartet

An den Westerharter Weihern im Staatswalddistrikt Buxheim haben die Arbeiten zum langfristigen Schutz und Erhalt der Weiher begonnen. © Bezirksfischereiverein Memmingen e.V.

Ottobeuren/Buxheim - An den Westerharter Weihern im Staatswalddistrikt Buxheim haben die Arbeiten zum langfristigen Schutz und Erhalt der Weiher begonnen. Ziel ist es, die ökologisch wertvollen Gewässer in ihrem natürlichen Zustand zu erhalten, in Teilen naturschutzfachlich weiter aufzuwerten und den vielen an Binnengewässer gebundene Tier- und Pflanzenarten langfristig einen sicheren und begehrten Lebensraum zu geben.

Die Maßnahmen wurden in einem gemeinsamen Ortstermin zwischen den Bayerischen Staatsforsten als Grundbesitzer, dem Bezirksfischereiverein Memmingen e.V., der Unteren Naturschutzbehörde und dem Wasserwirtschaftsamt vorab abgestimmt, heißt es dazu in einer Pressemeldung seitens der Bayerischen Staatsforsten.

Der Bezirksfischereiverein Memmingen e.V. hat als Pächter der Weiher an den seit vielen Jahrzehnten bestehenden Dämmen und den Ablassmönchen erhebliche Schäden festgestellt. Im Herbst 2022 wurde deshalb notgedrungen der untere Weiher abgefischt und die Fische in den oberen Weiher umgesetzt. In einem ersten Schritt wird nun voraussichtlich im Februar 2023 der über die Jahre aufgelaufene Faulschlamm, der dem Fischbestand und der Gewässerpflege schadet, abgeschoben und seitlich auf Niveau des Weiherspiegels abgelagert. Auf diesen Flächen sollen sich Pflanzengesellschaften der Ufer- und Flachwasserzone wie Rohrkolben, Schilfrohr und Schwertlilien entwickeln und die bereits bestehenden Schilfröhrichte zwischen den beiden Weihern ergänzen.

Der Forstbetrieb Ottobeuren der Bayerischen Staatsforsten beabsichtigt in einem zweiten Schritt, die beiden Dämme der Weiher zu ertüchtigen. Die diesbezüglichen Planungen sind angelaufen. Bei Vorliegen der einschlägigen Genehmigungen der Wasserrechtsbehörde und der Unteren Naturschutzbehörde könnte die Dammsanierung im Herbst 2023 in enger Zusammenarbeit mit dem Bezirksfischereiverein Memmingen durchgeführt werden. „Als Fischereiverein sind wir erfahren und geübt - wir lassen die Weiher nacheinander ab und bergen die Fische, die wir schonend umsetzen. Nachdem die Entschlammung erfolgt ist und die Dämme durch den Forstbetrieb saniert sind, können die Weiher wieder ‚zur Ruhe‘ kommen und sich für viele Jahrzehnte wieder ungestört weiterentwickeln“, so Manfred Wiblishauser, 1. Vorsitzender des Bezirksfischereivereins Memmingen e.V.

