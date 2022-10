Zu schnell in der Kurve: Zwei Autos kollidieren auf der A96

Ein 53-Jähriger wollte am Autobahnkreuz Memmingen von der A7 auf die A96 wechseln und kollidierte dabei mit einem anderen Fahrzeug. © AOV

Buxheim/A96 – Am frühen Sonntagmorgen (2.10.2022) kam es am Autobahnkreuz Memmingen bei der Auffahrt von der A7 auf die A96 zu einem Verkehrsunfall, als ein Autofahrer die abschüssige Tangente mit zu hoher Geschwindigkeit abfuhr. Bei dem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug wurde eine Familie mit Kleinkind verletzt.

Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer wollte am 2.10.2022 am Autobahnkreuz Memmingen von der A7 aus Füssen kommend auf die A96 in Richtung München wechseln. Er befuhr die abschüssige Tangente mit zu hoher Geschwindigkeit, so dass er im unteren Kurvenbereich nach links auf den rechten Fahrstreifen der Hauptfahrbahn abkam. Ein dort fahrender 33-jähriger konnte dem vor ihm schneidenden Pkw nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dessen Heck. Durch den Anstoß wurde er sowie seine 37-jährige Ehefrau und sein einjähriges Kind leicht verletzt und mussten ins Klinikum gebracht werden.

Der linke Fahrstreifen sowie die Standspur mussten zur Absicherung und zur Bergung der Fahrzeuge für circa 45 Minuten gesperrt werden. Hierbei war die Feuerwehr Memmingen eingesetzt. Es entstand an den Autos ein geschätzter Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Den Unfallverursacher erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr.

