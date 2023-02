Zukunftsweisendes Vorhaben: Das Nahwärmenetz in Dickenreishausen wächst

Von: Rainer Becker

Die in Betrieb befindliche Energiezentrale und zwei bereits arbeitende Übergabestationen konnten unter anderem in Dickenreishausen besichtigt werden. © Rainer Becker

Memmingen - Vor etwa einem Jahr startete das Nahwärme-Versorgungsnetz in Dickenreishausen (wir berichteten). Jetzt lud der Energieversorger e-con die Bürgerinnen und Bürger zu einem Informations-Nachmittag ein. Die Veranstaltung im Geschäft des „Cube Store Lucky Bike“ erfreute sich an zahlreichen Gästen.

Die interessierten Besucher informierten sich über den aktuellen Stand der Bauarbeiten und über die verschiedenen Möglichkeiten, sich an diesem Nahwärmenetz-Projekt zu beteiligen. Das zukunftsweisende Vorhaben verspricht eine zuverlässige und bezahlbare Nahwärmeversorgung - ganz ohne fossile Energieträger. In Zusammenarbeit mit engagierten Bürgern wurde eine eigene Heizzentrale errichtet, die mit der Abwärme einer bereits bestehenden Biogasanlage von Hans-Martin Geiger und Manfred Honold versorgt wird. Damit können bis zu 90 Prozent der Gebäude in Dickenreishausen umweltfreundlich und energieeffizient beheizt werden. Hinter dem Projekt steht die Firma e-con aus Memmingen.

Bis Ende 2022 hat die e-con schon viel vom geplanten Nahwärmenetz verlegt und 34 Neu- und Bestandsgebäude haben auch schon einen Hausanschluss. Herzstück der Versorgung ist eine eigene Energiezentrale, die sehr überschaubar nur aus drei Containern besteht. Der erste Bauabschnitt der Wärmetrasse verläuft von Neubaugebiet über An der Hofet bis zum Am Badhaus. Die weiteren Bauabschnitte erfolgen sukzessive: Hinter den Gärten, Volkratshofer Weg, Am Kohlplatz, Tannenmähder Weg, Am Ziegenstadel, Oberer Prielweg, Dickenreishauser Stadtweg, Unterer Prielweg, Schreinergasse, Unterdorfstraße, Am Zehntstadel und Wangerstraße.

Im Anschluss an die Informationsveranstaltung erfolgte die Besichtigung der in Betrieb befindlichen Energiezentrale und zweier bereits arbeitenden Übergabestationen. „Wir möchten den Bürgern damit Nahwärme zum Anschauen und Anfassen bieten und auf unser Projekt der nachhaltigen Wärmegewinnung aufmerksam machen“, zeigt e-con Nahwärme Projektleiter Thilo Bär auf.

„Die direkte Nähe der Biogasanlage zur Dorfmitte war die einmalige Chance, die bereits vorhandene Abwärme zu nutzen. Die Gelegenheit einer dezentralen Energielösung wollten wir nicht verstreichen lassen. Mit diesem Projekt wird der Stadtteil unabhängiger von fossilen Energieträgern. Das Konzept einer regionalen Wertschöpfung, gesicherter Wärmeversorgung und bezahlbaren Preis geht an dieser Stelle unabhängig von der aktuellen weltpolitischen Lage voll auf“, so Peter Waizenegger, Vorstand der e-con.

Informationen für interessierte Bürger erteilt: Thilo Bär, Schlachthofstraße 61, 87700 Memmingen, Telefon 08331/75041-0, E.Mail: thilo.baer@econ-ag.com .

