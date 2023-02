Zur Unterstützung der türkischen Erdbebenopfer: Stadt Memmingen startet Spendenaufruf

Für die Erdbebenhilfe in der Partnerstadt Karataş/Türkei

Memmingen – In einer Pressemeldung teilt die Stadt Memmingen mit, dass die Partnerstadt Karataş vom schweren Erdbeben in der Türkei „glücklicherweise verschont geblieben ist“. Allerdings hat sich Karataş nun mit einem Hilfeersuchen an die Stadt Memmingen gewandt, da Karataş bei der Unterstützung der türkischen Erdbebenopfer große Hilfe leistet.

So legen vom Hafen in Karataş regelmäßig Schiffe mit dringend benötigten Hilfsgütern in die stark betroffene Provinz Hatay ab. „Karataş ist eine der wenigen Städte, die über eine Seebrücke direkten und schnellen Zugang zur Region Hatay hat. Ein Großteil der Hilfe für die Region Samandag, eines der am schwersten betroffenen und am schwierigsten zugänglichen Gebiete, läuft über den Hafen von Karataş”, heißt es in dem Schreiben aus der Partnerstadt. Der Landweg sei aktuell aufgrund der Zerstörungen deutlich schwieriger zu nutzen.

Gebraucht werden vor allen Geldspenden. „Wir möchten unsere Partnerstadt Karataş natürlich unterstützen in ihrem tatkräftigen Engagement für die Versorgung der Menschen in den stark betroffenen Erdbebengebieten und bitten daher um Spenden für die Erdbebenhilfe. Geldspenden werden wir direkt nach Karataş für die Hilfeleistungen über die Seebrücke weiterleiten”, betont Oberbürgermeister Manfred Schilder. Am Memminger Rathaus weht die türkische Fahne als Zeichen der Solidarität.

Längerfristige Hilfe in den betroffenen Erdbebengebieten notwendig

Zur Linderung der Not in den betroffenen Erdbebengebieten werde längerfristig Hilfe notwendig sein, heißt es weiter in dem Schreiben aus Karataş. Von einer direkten Lieferung von Hilfsgütern aus Deutschland wie gebrauchter Kleidung raten die Helfer in Karataş inzwischen dringend ab. Der Bedarf nach konkreten Hilfsgütern ändere sich laufend und am besten könne man vor Ort reagieren und verschiffen, was konkret gebraucht werde.

Spendenkonto eingerichtet Die Stadt Memmingen hat bei der VR-Bank Memmingen ein Spendenkonto für die Erdbebenhilfe eingerichtet,

Stichwort „Memmingen hilft - Erdbebenhilfe“,

IBAN: DE76 7319 0000 0000 1583 56,

BIC: GENODEF1MM1.

