Über den Caritasverband

100 Jahre Caritasverband: Auch in Mindelheim wird gefeiert

Teilen

Damit die besondere Zahl 100 noch lange in Erinnerung bleibt, wurden auch im Garten des Mindelheimer Seniorenzentrums St. Georg Rosensträucher gepflanzt. © Caritas

Mindelheim – Der Caritasverband für die Diözese Augsburg ist 100 Jahre alt geworden. Auch im Mindelheimer Caritas-Seniorenzentrum St. Georg wurde das Jubiläum mit allen Mitarbeitern, ehrenamtlichen Helfern, Bewohnern und Gästen zusammen mit der Caritas Sozialstation Diakonie Mindelheim gefeiert.

In einer bistumsweiten ­Aktion haben das Caritas-Seniorenzentrum St. Georg und die Caritas Sozialstation Diakonie Mindelheim am letzten Donnerstagvormittag zeitgleich – gemeinsam mit rund 140 anderen Caritas-Einrichtungen und Diensten in der Diözese – das Jubiläum unter dem Motto „Let’s celebrate Caritas! 100 Jahre – 100 Orte“ gewürdigt.



„Wir gehören gerne dazu und feiern mit der Caritas, teilen wir doch dieselben Werte und Grundsätze der Nächstenliebe, der Solidarität und der einzigartigen Würde des Menschen, für die wir uns Tag für Tag in unserer alltäglichen Arbeit einsetzen“, sagt Anabel Rasch, Einrichtungsleiterin in St. Georg. Michael Diepolder, Geschäftsführer der Caritas Sozialstation Diakonie Mindelheim, ergänzt: „100 Jahre Dienst für Menschen in Not, für Kinder, kranke, arbeitslose, arme und pflegebedürftige Menschen, das ist eine gemeinsame Feier wert!“



Zur Erinnerung wurden zwei rote Rosensträucher im Garten der Einrichtung gepflanzt. Die Rosensträucher sind Eigengewächse der CAB Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH, die im Bereich der Behindertenhilfe eine große Gärtnerei betreibt und alle teilnehmende Caritas-Einrichtungen in der Diözese mit einem Rosenstrauch versorgen konnte.



Die rote Rose, die gepflanzt wurde, soll an die Heilige Elisabeth von Thüringen und die ihr zugeschriebene Legende vom Rosenwunder erinnern. Die Heilige Elisabeth ist nämlich Schutzpatronin der Caritas. Ihr Beispiel der Sorge und täglich gelebten Fürsorge und Hilfe für arme und hungernde Menschen gilt auch heute allen Mitarbeitern in der Caritasfamilie als Vorbild.

Über den Caritasverband

Der Caritasverband für die Diözese Augsburg wurde 1921 vom damaligen Augsburger Bischof Maximilian von Lingg gegründet. Heute ist er Spitzenverband für knapp 500 korporative Träger mit 1.182 Einrichtungen. Insgesamt werden von 27.282 Mitarbeitern der verbandlichen Caritas in der Diözese Augsburg 321.602 Personen betreut (Stand 31. Dezember 2020).

wk