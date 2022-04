125.000 Euro gezahlt: Dreiste Telefonbetrüger bei Unterallgäuerin erfolgreich

Von: Marco Tobisch

Mit einer dreisten Masche wollen Betrüger insbesondere ältere Menschen übers Ohr hauen. Die Polizei warnt. © DPA

Mindelheim/Region – Mit einer neuen Masche versuchen Telefonbetrüger aktuell im Landkreis Unterallgäu, Senioren um ihr Hab und Gut zu bringen. Fast täglich warnt die Mindelheimer Polizei davor. Eine Unterallgäuerin und ihre Bekannte bezahlten am Donnerstag 125.000 Euro.

Das Telefon klingelt. Am anderen Ende der Leitung erklärt jemand, die Tochter habe einen Autounfall mit tödlichem Ausgang verursacht. Nun brauche sie dringend Geld, um die drohende Haftstrafe abzuwenden. Mit dieser Masche versuchen in diesen Tagen Betrügerbanden, ältere Menschen zu überlisten.



So erging es auch einer älteren Dame aus dem Unterallgäu am Donnerstag: Über mehrere Stunden hinweg gingen Anrufe ein – von falschen Anwälten, falschen Staatsanwälten sowie falschen Polizeibeamten. Sie alle behaupteten, die Tochter der Unterallgäuerin habe bei einem Unfall eine andere Person getötet. Die Kaution, um nicht im Gefängnis zu landen, betrage nun 90.000 Euro. Obendrein müsse sie 75.000 Euro Schadensersatz bezahlen. „Diese Geschichte war natürlich frei erfunden“, erklärt ein Sprecher der Kripo Memmingen.

Dennoch gelang es den Tätern, die Seniorin und eine anwesende Bekannte so massiv unter Druck zu setzen, dass die beiden Frauen den Betrug nicht sofort durchschauten. Die Bekannte ließ sich von den Tätern ebenfalls überzeugen und bot der Seniorin an, einen Teil des geforderten Geldes zu übernehmen.

Plan der Täter geht auf

Die Seniorin übergab gegen 14 Uhr auf dem Parkplatz des Memminger Sportzentrums in der Hühnerbergstraße Schmuck im Wert von rund 30.000 Euro in einer Plastikdose an einen der Täter. Dieser soll laut Polizeiangaben rund 1,85 Meter groß, etwa 35 Jahre alt, schlank und unscheinbar gewesen sein. Die Person war zu Fuß unterwegs.



Die Bekannte der Seniorin wurde nach Lindau dirigiert. Am dortigen Lidl-Parkplatz in der Kemptener Straße übergab sie zwischen 17.10 Uhr und 17.35 Uhr rund 95.000 Euro in einem Umschlag an einen der Täter. Die Person soll über 1,80 Meter groß, dunkelhaarig und evtl. osteuropäischer Herkunft gewesen sein. Ferner trug der Mann eine FFP2-Maske, eine blaue „Bomberjacke“ und eine dunkle Jeans. Auffällig war auch eine Tätowierung im Nackenbereich.



Erst nach der Übergabe des Schmucks und des Geldes kamen den beiden Geschädigten Zweifel an der Geschichte und so schalteten sie die Polizei ein. Die Kripo Memmingen hofft nun auf Zeugenhinweise unter Tel. 08331/100-0.

Auch Mindelheims Polizeichefin Dagmar Bethke appelliert: „Bitte warnen Sie ihre Angehörigen, Freunde und Mitarbeiter, insbesondere ältere Menschen, die im Einzugsbereich von Mindelheim wohnen. Wenn Sie einen Anruf in dieser Richtung erhalten, verständigen Sie die Polizei über 110 und notieren Sie bitte die Nummer, von der Sie angerufen wurden.“ Die Polizei rät außerdem, am Telefon nie Auskünfte über Vermögensverhältnisse zu erteilen.