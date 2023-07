Wasserquelle für Mali mit Ursprung in Wiedergeltingen

Teilen

Brunnenprojekte in Mali kommen auch mit der Hilfe aus Wiedergeltingen zustande. © Symbolfoto: PantherMedia / DanitaDelimontMicro (Anthony Asael)

Wiedergeltingen – Für den Bau von Brunnen zur Verbesserung der Trinkwasserversorgung und zur Anlage von Gemüseanbaugärten im westafrikanischen Mali hat Regina Besch aus Wiedergeltingen seit 2006 rund 68.000 Euro Spenden gesammelt. So konnten in 17 Jahren sage und schreibe 14 Brunnenprojekte in verschiedenen Dörfern im Südwesten von Mali realisiert werden. Für ihr ehrenamtliches Engagement hat Besch nun auf der Jubliäumsfeier der Landesarbeitsgemeinschaft Mali (LAG-Mali) in Nürnberg Anerkennung vom Vorsitzenden Michael Ziegler erhalten.

Der Verein LAG-Mali wurde 1982 in Nürnberg gegründet. Im dortigen Karl-Bröger-Zentrum erläuterte Regina Besch nun, warum sie sich auf Brunnenprojekte spezialisiert: Anders als im Unterallgäu, wo punktuell zu beobachtende Armut auf strukturelle Probleme zurückzuführen sei, sei die Armut eines Entwicklungslandes wesentlich gravierender. Davon konnte sich Besch bei einem mehrwöchigen Projekt mit Lehrern und Ärzten am Lake Kisumu in Kenia während ihres Politikwissenschaftsstudium überzeugen – insbesondere, wie kostbar jeder Tropfen Wasser ist, sei da deutlich geworden, erzählt die Wiedergeltingerin.



Als sie 2006 über die AWO mit der LAG Mali in Kontakt kam, war sie von den Brunnenprojekten beeindruckt. „Denn mit Brunnen in ländlichen Regionen werden Perspektiven und Einkommen geschaffen, damit die Menschen in ihrer Heimat bleiben können und nicht abwandern.“

Wichtige Geldquelle

Jedes Projekt beginnt mit der gemeinsamen Planung mit malischen Nichtregierungsorganisationen, die die Maßnahmen vor Ort begleiten und organisieren. Auch malische Dorfbewohner sind beteiligt. „Durch Schachtbrunnen können beispielsweise die mit viel Mühe angebauten Gemüsegärten bewässert werden. Dadurch ist es möglich, nicht nur Nahrungsmittel für Familien zu produzieren, sondern die Überschüsse zu verkaufen, um durch verdientes Geld zum Beispiel monatliche Schulgebühren von 50 Cent pro Kind oder Medikamente zu bezahlen“, sagt Regina Besch.



Bei der Ehrung von Regina Besch (vorne) in Nürnberg (hinten v. li.): Michael Ziegler (Vorsitzender der LAG Mali), Gudrun Kahl (LAG-Projektleiterin) und Brigitte Protschka (Präsidentin von AWO Schwaben). © LAG Mali

Damit die Projekte nachhaltig bleiben, werden die verantwortlichen Projektteilnehmer in Mali von Mitarbeitern der dort ansässigen Partner, wie zum Beispiel von „Stop Sahel“, über Anbautechniken, Vermarktung, Schädlingsbekämpfung, Lagerung und Konservierung des Gemüses beraten und geschult.



Im Rahmen der Jubiläumsfeier bedankte sich Besch für die Anerkennung. Nun hofft sie auf weitere Unterstützer, damit sie auch ihr aktuelles 15. Brunnen-Projekt vollenden kann. Mit der Band Angelo Bengui and Tropical Beat fand der Festabend mit rund 100 Gästen bei einen tänzerischen Ausklang.