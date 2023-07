150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Türkheim

Von: Oliver Sommer

Teilen

Das 150-jährige Bestehen feierten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Türkheim am Wochenende unter anderem mit einem Umzug. © Oliver Sommer

Türkheim - Mit einem Umzug und einem Festgottesdienst startete die Freiwillige Feuerwehr Türkheim in das Jubiläumswochenende. Vor 150 Jahren hatte Georg Bader die Gründung der FFW initiiert. Gewürdigt wurde das „tolle Jubiläum“ auch bei den Reden im Festzelt, unter anderem durch den Unterallgäuer Landrat Alex Eder.

Wie es um den Markt Türkheim bestellt wäre, gäbe es die 74 aktiven Floriansjünger, darunter auch 14 Frauen, nicht, konnte man wenige Tage vor dem Jubiläumswochenende sehen, als mitten in der Nacht die Sirenen heulten und im gesamten Allgäu Katastrophenalarm ausgelöst wurde. Umgestürzte Bäume und die ein oder andere Sturzflut mussten die Männer und Frauen mit ihren roten Fahrzeugen gemäß ihrem Motto „Retten-löschen-bergen-schützen“ bewältigen.

Und so griff nicht nur der Landrat sondern auch Bürgermeister Christian Kähler dieses Großschadensereignis auf, um daran zu erinnern, was dieses Jubiläum für den Markt bedeutet. „Wir alle sind stolz auf euch“, sagte der Bürgermeister und merkte an, dass es ohne die Freiwillige Feuerwehr um Türkheim schlecht bestellt wäre. „Ihr seid immer bereit und lasst alles liegen und stehen und seid für uns da.“ Und das rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr, wie im Verlauf der Reden nach dem Gottesdienst deutlich wurde.

150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Türkheim: Helfen - ein Akt der Nächstenliebe

Im Gottesdienst ging Martin Skalitzky auf das Helfen, einen Akt der Nächstenliebe, ein. Die Floriansjünger würden sich für Leib und Leben sowie Hab und Gut anderer einsetzen und dieses sichern und schützen, so der Pfarrer. Und der Glaube an Gott sei in etwa so wie der Totmannwarner eines Atemschutztrupps, auf ihn sei Verlass.

Natürlich könne sich niemand an die Gründungszeit erinnern, dafür sei das Jubiläum aber eine Wahnsinnszahl, befand Christian Kähler. Heuer, wie auch im nächsten Jahr und 2025, feiern viele Freiwillige Feuerwehren in Bayern ihre Gründung vor 150 Jahren. Nach der „Initialzündung“ mit der Gründung des bayerischen Landesfeuerwehrverbands 1868, die quasi für einen Gründungsboom gesorgt hatte, befeuerte die Gründung der Landesunterstützungskasse vier Jahre später nochmals eine Welle, wurden doch die Feuerwehren von der Haftung im Einsatzfall freigestellt.

Solchermaßen entlastet stieg die Zahl der Wehren sprunghaft an. Heute gibt es rund 7.500 Freiwilligen Feuerwehren mit über 325.000 Aktiven, die dem Motto „Gott zur Ehr, dem Nächsten zu Wehr“ durchs Feuer gehen.

Vorstand blickt auf Gründungszeit zurück

An diese Gründungszeit erinnerte auch der Vorstand des Feuerwehrvereins, Thomas Maier. Seinerzeit, so Maier, sei man aber nicht unbedingt begeistert gewesen im Markt, habe doch Türkheim kein Geld für die Feuerwehr gehabt, wie man aus Aufzeichnungen weiß. Damals zählte die Wehr in etwa so viele Aktive wie heute (72 Männer) und nannte stolz vier Spritzen, einen Steigerwagen und ein Dutzend Leitern ihr Eigen.

Impressionen 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Türkheim Fotostrecke ansehen

Demgegenüber können sich die Aktiven heute auf fünf moderne Löschfahrzeuge, zahlreiche Aufstiegshilfen und einen Leiterwagen sowie zahllose Meter Schlauch verlassen. Mittlerweile bringe man es sogar auf eine Ausrückzeit von knapp drei Minuten, meinte Maier. 1844 hatte die Türkheimer Pflichtfeuerwehr sich diesbezüglich eine Rüge eingehandelt: die Mannen waren erst fünf Stunden nach der Meldung bei der Brandstelle im Gut Ostettringen. Auch gab schon einmal ein Kommandant sein Amt auf, wegen „mangelndem Engagement“. 1882 schmiss Kommandant Anton Wiedemann hin, nachdem von 70 aktiven Mitgliedern bei einer Übung nur 27 Mann erschienen waren. Insgesamt ereignete sich in diesen 150 Jahren allerhand, wie Maier rekapitulierte und wie man es auf der Homepage der Wehr nachlesen kann.

Dank an Ehrenamtliche, Arbeitgeber und Partner

An dem aktuellen Kommandanten Ulrich Schwelle war es dann, das Engagement der Wehr in Zahlen zu fassen. Die Aktiven verbrachten im vergangenen Jahr knapp 7.000 Stunden bei Einsätzen und Ausbildung. Wolle man dies nur mit dem Mindestlohn vergüten, so Schwelle, entspräche dies einer Summe von 84.000 Euro, die die ehrenamtlichen Helfer der Gesellschaft quasi jedes Jahr „spenden“. So galt Schwelles Dank auch den Arbeitgebern, die dafür sorgen, dass die Kameraden zu jeder Tages- und Nachtzeit ausrücken können sowie den Partnern der Aktiven, die diesen den Rücken frei halten und sich um Heim und Herd kümmern, während er oder sie im Einsatz ist. So sei die Feuerwehr so etwas wie ein Familienunternehmen, sagte Schwelle.

Neben dem Kreisbrandrat, der die Glückwünsche der Inspektion aus Mindelheim überbrachte, hielt auch Landrat Alex Eder ein kurzes Grußwort. Unvorbereitet, wie Eder betonte, dafür umso beeindruckender. Man müsse sehen, was in diesen 150 Jahren alles passiert sei, fand Eder. Man habe Kriege und Krisen erlebt, die Wehr sei aber stabil geblieben. Gerade die Ereignisse der Woche hatten es Eder angetan, der davon erzählte, wie man ihn kurz vor Mitternacht aus dem Bett geholt und mit Blaulicht ins Krisenzentrum nach Mindelheim gebracht hätte. Dort hätten ihn im Stab motivierte Menschen erwartet und keiner habe sich angesichts der Arbeit oder Uhrzeit beklagt. So viel Dank könne man den Floriansjüngern gar nicht aussprechen und noch weniger aufwiegen, was sie leisten würden.

Einen kleinen Versuch unternahmen aber sowohl der Bürgermeister als auch der Pfarrer, die jeweils ein paar Flaschen Bier (in Summe etwas über 150) für die Männer und Frauen mit ihren roten Fahrzeugen spendierten. Eine neue Drehleiter, wie der eine oder andere angesichts der Löschbierspende gehofft hatte, war aber nicht dabei.