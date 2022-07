30-jährige Mindelheimerin wurde Opfer von Trickbetrug und Telefonterror

Eine 30-jährige Mindelheimerin wurde sechs Stunden lang von Trickbetrügern am Telefon traktiert. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Mindelheim – Dass falsche Polizeibeamte mittlerweile auch in unseren Breitengraden ihr Unwesen treiben, ist bekannt. Doch die Maschen nehmen immer perfidere Formen an. So wurde eine 30-jährige Mindelheimerin am vergangenen Montag nicht nur um einen vierstelligen Betrag erleichtert, sondern auch noch Opfer eines sechsstündigen Telefonterrors, dem sie kaum entkam.

Als die Täter zum ersten Mal anriefen, gaben sie sich als Beamte der Berliner Polizei und von Europol Niederlande aus und erklärten ihrem Opfer, dass ihr Ausweis im Rahmen von Geldwäsche- und Drogengeschäften missbräuchlich verwendet wurde. Um die 30-Jährige vor weiteren Ermittlungen wegen Geldwäsche zu schützen, sollte sie ihr gesamtes Geld, Bargeld und Buchgeld vom Konto, in Guthabenkarten investieren und die Codes dieser Karten an die Polizei übermitteln. Sobald die Ermittlungen abgeschlossen seien, erhalte sie das so geschützte Geld wieder, so die Täter.

Die Frau konnte auf rund 1.700 Euro zugreifen, die sie in Form der Zahlkarten komplett an die Täter übergab. Um einen Haftbefehl abzuwenden, sollte sie weitere 2.000 Euro bezahlen und ihre Kreditkartendaten bekannt geben, um angebliche Täter davon abzuhalten, diese Daten widerrechtlich zu verwenden.

Im weiteren Verlauf erklärten die vermeintlichen Beamten, dass jetzt aufgrund der Geldwäsche ein Haftbefehl gegen die 30-Jährige vorliege. Sie müsse zunächst den hier geforderten Betrag in Höhe von 2.000 Euro bezahlen, andernfalls würden Polizeibeamte zu ihr kommen und sie verhaften. Auch dieses Geld würde sie aber nach späterer Abklärung zurückerhalten. Zur Zahlung dieses Betrags kam es nicht, da die Geschädigte zunächst den Haftbefehl sehen wollte.

Zu (un-)guter Letzt verlangten die Täter noch die Kreditkartendaten der Geschädigten, um angebliche Täter davon abzuhalten, diese Daten widerrechtlich zu verwenden.

Als sie endlich Zeit für ein Telefonat mit dem Partner fand, erkannte die Frau die betrügerischen Machenschaften und gab keine Daten mehr preis.

Insgesamt hatten die Täter die am Ende völlig erschöpfte Frau sechs Stunden am Telefon drangsaliert. Die Anrufe der Betrüger kamen in so kurzer Taktung, dass sie, obwohl sie dringend wollte, nicht mit ihrem Ehemann telefonieren konnte. Die Täter sprachen die ganze Zeit in englischer Sprache. Das war für die 30-Jährige kein Problem, da sie fließend Englisch spricht. Die Betrugsmasche dagegen war ihr bisher nicht bekannt.

Der Druck sowie die Schwere der gegen sie erhobenen Vorwürfe, versetzte die Geschädigte in einen Schockzustand, in dem sie zum Opfer der Betrüger werden konnte. Die Polizei Mindelheim hat Ermittlungen wegen Erpressung, Betrug und Amtsanmaßung eingeleitet.

