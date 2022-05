Ein Wohlfühlort dank kollektivem Engagement

30-Jähriges und Neubau: Türkheimer Kita St. Elisabeth feiert gleich doppelt

Türkheim – Vor über 30 Jahren ging es los mit der Kindertagesstätte St. Elisabeth in Türkheim, die rasch zu klein wurde für den lieben Nachwuchs. So musste immer wieder erweitert werden. Das Jubiläum nutzte der Markt nun, um den Neubau, das „Haus Gänseblümchen“ einzuweihen. Ein Ort, so Kindergartenleiter Michael Helfert, an dem Kinderaugen leuchten sollen.

1 / 19 Pfarrer Martin Skalitzky (hinten links), Bürgermeister Christian Kähler (Mitte) und Kindergartenleiter Michael Helfert (rechts) freuten sich über die Eröffnung des Neubaus zusammen mit Elternbeirat Jürgen Gutacker (vorne, 1. v. links), der stellvertretenden Kindergartenleiterin Carmen Dietrich (2. v. links) sowie den beiden Markträten Walter Fritsch (3. v. links) und Anne Huber (rechts). © Sommer

2 / 19 Bei strahlendem Sonnenschein blieb am Einweihungsfest kein Kinderwunsch unerfüllt: Es gab verschiedene Spielstationen im Garten, eine Tombola und sogar einen Eiswagen sowie ein Feuerwehrauto der FFW Türkheim, das die Jüngsten besichtigen durften. © Sommer

St. Elisabeth sei seit über 30 Jahren eine Institution in Türkheim, sagte Michael Helfert, der die beiden Kindergärten in Türkheim, St. Elisabeth und St. Joseph leitet. Helfert begrüßte die Eltern, den Bürgermeister sowie einige Gemeinderäte zur Einweihung des Neubaus in der Blumenstraße, der mithelfen soll, das Platz­angebot für die Kinder aufrecht zu erhalten. Für die Feierstunde gebe es gleich zwei Gründe, erklärte Helfert den Anwesenden weiter. Man weihe nicht nur dieses schöne neue Haus, das „Haus Gänseblümchen“, ein, sondern feiere 30-jähriges Bestehen der Kita St. Elisabeth. Wobei es schon vor über 30 Jahren losgegangen sei, drei Jahrzehnte, in denen rund 1.000 Kinder ihre Vorschulzeit hier er- und verlebt hätten. Los ging es seinerzeit mit drei Gruppen am 1. September 1990, vor 30 Jahren genau kam dann die vierte Gruppe dazu.



2001 schließlich kam die fünfte Gruppe und erste integrative Kindergartengruppe dazu, erinnerte Helfert, der die Einweihung gemeinsam mit dem Team und seiner Stellvertreterin Carmen Dietrich organisiert hatte.



Vor 15 Jahren habe man die Kinderkrippe eröffnet, dafür wurde dann 2014 die Kita um einen Krippentrakt erweitert. Und vor vier Jahren habe man die Außenstelle in der Ludwig-Auerbacher-Straße eröffnet, „ein echtes Schmuckkästchen, wo sich die Eichhörnchengruppe seither sichtlich wohl fühlt“. Und dann, vor eineinhalb Jahren, habe man schließlich das Haus Gänseblümchen eröffnet mit Platz für 65 Kinder in zwei Kindergarten- und einer Hortgruppe.



„Und es ist auf dem neuesten Stand“, freute sich Helfert mit seinem Team für die Kinder, die hier betreut werden. Die Räume seien für die Krippe und eine Ganztages-Kita mit Mittagsverpflegung bestens ausgestattet, stellte Helfert fest. „Und dass wir heute dieses Haus offiziell einweihen können, ist vielen zu verdanken: unserem Träger, also Ihnen liebe Marktgemeinderäte, und Herrn Bürgermeister Kähler“. Sie hätten die Grundlage geschaffen, die Finanzierung gesichert und die Bauphase begleitet. Aber auch den beteiligten Unternehmen gelte Helferts Dank und dem Marktbaumeister Christian Schinnagel. Dieser sei immer zur Stelle gewesen wie auch das Architekturbüro mit der ausführenden Architektin Juditha Bangert, die immer ein offenes Ohr gehabt und die Anregungen mit aufgenommen habe. „Gemeinsam haben wir etwas Gutes geschaffen für die Türkheimer Kinder und Familien“, befand Helfert.



Ein Wohlfühlort dank kollektivem Engagement

Aber an diesem Tag gelte sein Dank auch den Eltern und Elternbeiräten „für das vielfältige Engagement in über 30 Jahren“. Ebenso wie den Kooperationspartnern, wie etwa die Frühförderstelle in Mindelheim, für die „stets gewinnbringende Zusammenarbeit“. Helfert dankte auch dem gemeindlichen Bauhof, dem Hausmeister Peter Schedler sowie den Türkheimer Vereinen und Firmen, „die immer für uns da sind, wenn wir Hilfe und Unterstützung brauchen“. Zusammen habe man, mit viel Herzblut und Engagement und einem guten Kollegium einen Ort geschaffen, an dem „am Ende des Tages Kinderaugen leuchten“. Den Umstand, dass die Füße beim Spielen dreckig werden und die Haare hernach zerzaust sind, ließ Helfert unbeachtet. Denn das gemeinsame Ziel seien die leuchtenden Augen. Oder, wie es Rolf Steinhauser als federführender Architekt in seinem Grußwort übermitteln ließ: ein Wohlfühlort. Als Bürgermeister und derjenige, der gemeinsam mit dem Marktrat die Gelder locker gemacht hatte, erinnerte Christian Kähler kurz an die Geschichte des Neubaus. Man habe auf den Weg gebracht, was nötig war, so Kähler, damit die Kinder einen Platz hätten, um sich zu entfalten.



Etwas geschaffen, das besser nicht geht

2017 noch habe man über einen Umbau des Pfarrhauses nachgedacht, 2018 dann Ideen für einen neuen Standort gesammelt, um auch St. Josef zu erweitern. Auch in der Bauphase habe man sich dann neuen Ideen nicht verschlossen und gemeinsam mit den Architekten etwas geschaffen, das besser nicht gehe.



Insgesamt habe man 3,1 Millionen Euro freigegeben, die nun im Keller, den Gruppen- und Technikräumen sowie dem Freigelände stecken. „Wir wissen, wo das Geld steckt“, so Kähler, der ebenfalls an die zahlreichen Fachleute erinnerte, die gemeinsam mit dem Kindergartenteam an dem Neubau geplant und gebaut hatten.



Der zweigeschossige Neubau steht genau gegenüber der „alten“ Kita St. Elisabeth. Neben einer „Männerwerkbank“ befinden sich im Untergeschoss auch ein Gymnastikraum, den derzeit auch die VHS nutzt, sowie der Forscherraum. Im Erdgeschoss befinden sich der Empfangsbereich, wo die Eltern ihre Kinder abholen und übergeben können sowie die Garderoben der Kinder. Im östlichen Bereich haben die Krippenkinder ihr Domizil, die Sterntalergruppe mit Sanitärräumen und einem Schlafbereich. Im westlichen Teil liegen die beiden Gruppenräume der Kindergartenkinder, jeweils mit Küche und einer Galerie im Obergeschoss.



Gruppenräume mit Spielzimmer verbunden

Verbunden sind die Räume mit einem Spielzimmer, wo man sich austauschen kann. Darüber hinaus gibt es einen Kreativbereich sowie einen Mitarbeiterraum.



Im zentralen Bereich beim Eingang liegt das Bistro, wo das Essen für die Kinder serviert wird. Weiterhin gibt es Technikräume sowie Bereiche für Spielzeug und Fahrzeuge des Kindergartens, unter anderem den „Leiterwagen“ Michael Helferts. Das alles erhielt am vergangenen Samstag den Segen Gottes und wurde durch Pfarrer Martin Skalitzky geweiht.

Oliver Sommer