30 Tage, 30 Köpfe: Frundsberg bei „Art in the Box“

Teilen

Die „Frundsberg“-Ausstellung von Petra Kollmannsberger bei „Art in the box“ ist bis Ende Mai zu sehen. © Tobisch

Mindelheim – Mindelheims Kunst-Telefonzelle, die vielleicht kleinste Kunstausstellung der Welt, ist seit kurzem mit neuen Werken bestückt. Unter dem Titel „Frundsberg 30 Tage – 30 Köpfe” stellt bis zum 27. Mai die Mindelheimerin Petra Kollmannsberger bei „Art in the box“ aus.

„Frundsberg 30 Tage – 30 Köpfe” ist eine von Kollmannsberger exklusiv für die „Artbox“ konzipierte Sammlung. „30 Tage - 30 Köpfe ist eine Challenge für Künstler, bei der es darum geht, eine Person auf vielfältige Weise darzustellen und neue Techniken auszuprobieren“, erklärt Kurator Frank Grabowski. Das heißt: 30 Tage lange wird jeden Tag ein neues Werk erstellt.



Der Mindelheimer Lokalheld ist mal als Aquarell, mal als digitale Zeichnung dargestellt oder auch komplett abstrahiert. Buntstifte, Ölfarben, Tinte, Fineliner, Collage – alles ist mit dabei. Als Vorlagen dienten historische Zeichnungen aber auch Fotos von Frundsbergdarstellern der letzten Feste in Mindelheim.



Der komplette Erlös der Ausstellung geht an die Ukraine-Hilfe. Die Künstlerin erklärt: „Seit Planung der Ausstellung hat sich viel verändert – es ist wieder Krieg in Europa. Auch Frundsberg ist mit seinen Landsknechten in unsinnige und grausame Schlachten gezogen, in denen viele ihr Leben gelassen haben für Despoten und autokratische Herrscher.“

Noch heute aktuell

Frundsbergs Resümee nach einem Leben im Krieg: „Drei Dinge sollten jedermann vom Krieg abschrecken: Die Verdrehung und Unterdrückung der armen, unschuldigen Leute, das unordentliche und sträfliche Leben der Kriegsknechte und die Undankbarkeit der Fürsten.” Ein Zitat, dass auch heute noch gelte, sagt Kollmannsberger. Sie möchte deshalb den Erlös der Ausstellung der Ukraine-Hilfe zukommen lassen.



Die angegebenen Preise sind Mindestpreise und können zu Gunsten der Ukraine aufgestockt werden. Die Preisliste ist unter www.art-in-the-Box.de zu finden.

wk