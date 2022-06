Oldtimertreffen: Alte Schätze locken zahlreiche Auto-Romantiker nach Mindelheim

Mindelheim – Liebhaber alter Autos sind am Pfingstsonntag in Mindelheim wieder auf ihre Kosten gekommen: Zum 37. Mal fand das traditionelle Oldtimer-Treffen in der Altstadt statt.

1 / 30 Zum Schwelgen in vergangenen Jahrzehnten luden in der Maximilianstraße und am Marienplatz am Pfingstsonntag wieder zahlreiche alte Fahrzeuge ein. © Jarchow

Wahre Schätze, teils über 100 Jahre alt, waren in der Maximilianstraße und am Marienplatz wieder ausgestellt. Verantwortlich für die Ausstellung zeichnet der Verein „Freunde alter Motorfahrzeuge Mindelheim“, der das traditionelle Oldtimertreffen bereits seit 1984 organisiert. Nur Corona hatte den Veranstaltern zuletzt eine Pause beschert.



An diesem Pfingstsonntag war die Ausstellung aber wieder möglich und lockte auch diesmal wieder zahlreiche Autofreunde in die Mindelheimer Altstadt, wo die Fahrzeuge bei Sonnenschein begutachtet werden konnten. Autos, Motorräder und Lkw waren bis Baujahr 1975 zugelassen, Traktoren bis Baujahr 1960. Sogenannte „Young­timer“ (zwischen 20 und 30 Jahre alt) wurden an einem separaten Parkplatz am Forum ausgestellt.



Auch Bürgermeister Dr. Stephan Winter war zur Autoschau vor Ort. Für musikalische Unterhaltung sorgte der Musikverein aus Rieden.

wk