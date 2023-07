40 Jahre Treue zur Gemeinde: Karl Heinz Müller in Ettringen geehrt

Von: Klaus D. Treude

Teilen

Bei der Ehrung (v. links): Bürgermeister Robert Sturm, Karl Heinz Müller und 2. Bürgermeister Roland Wagner. © Treude

Ettringen – 40 Jahre diente Karl Heinz Müller seiner Gemeinde Ettringen, seit 2002 gar als Geschäftsleiter mit der Multifunktion Kämmerer, Bauamts- und Personalleiter. Seit wenigen Tagen ist er im Ruhestand, steht aber der Gemeindeverwaltung weiterhin beratend zur Verfügung.

Vier Jahrzehnte Tätigkeit für die Gemeinde seien es Wert, dafür auch öffentlich geehrt zu werden, so der Erste Bürgermeister Robert Sturm in der Gemeinderatssitzung am gestrigen Montag. Da reiche ein feuchter Händedruck nicht aus. Gemeinsam mit dem 2. Bürgermeister Roland Wagner überreichte er Müller eine Ehrenurkunde in Würdigung seiner Verdienste um die Gemeinde. Er dankte ihm für die Treue zu seiner Gemeinde über die lange Zeit hinweg und die „ganz enge Zusammenarbeit“. Sturm unterstrich Müllers „unglaublich große“ Verantwortungsbereitschaft und dessen Bereitschaft, auch schwierige Entscheidungen mitzutragen.

Dadurch, dass er immer auf sparsame Haushaltsführung und Rücklagen geachtet habe, sei es ihm zu verdanken, dass Ettringen aus einer schwierigen finanziellen Talsohle herausgekommen sei und Projekte gestalten konnte, mit denen sich die Gemeinde sehen lassen könne.

Sturm zitierte aus Zeugnissen, die der gelernte Kaufmann 1983 mit seiner Bewerbung bei der Gemeinde eingereicht hatte. Die dort beschriebenen Aussagen zur Persönlichkeit könne er nur unterstreichen, so der Bürgermeister. Mit der Ehrenurkunde erhielten Müller und seine Ehefrau noch kleine Anerkennungen von Gemeinde, Gemeinderat und dem Sturm persönlich. Der hatte einen E-Bike-Führer für ganz Deutschland ausgesucht. Müller hatte sich erst kürzlich ein solches Fahrrad zugelegt und dürfte im Ruhestand genügend Zeit für ausgedehnte Touren haben.

Müllers bisherige Funktion bleibt übrigens in der Familie: Sohn Lukas hat ihn beruflich beerbt.