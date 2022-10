42 Schüsse, ein Tor: Gebrauchter Sonntag für die Türkheimer Celtics zum Auftakt

Gegen Schongau sorgten die Celtics zwar immer wieder für Betrieb vor dem Tor, ins Netz ging die Scheibe aber nur einmal. © Archiv: Schoder

Türkheim – Am Ende reichten 42 Schüsse nur zu einem einzigen mageren Torerfolg: Mit 1:6 haben die Türkheimer „Celtics“ ihren Bezirksliga-Auftakt vor heimischem Publikum gegen Schongau verloren und mussten sich dabei besonders die Chancenverwertung ankreiden lassen.

Bei frühlingshaften Temperaturen um die 22 Grad warfen die beiden Unparteiischen pünktlich um 16.30 Uhr das erste Bully ein. Türkheim versuchte, das Heft in die Hand zu nehmen, was jedoch nur teilweise gelang. Schongau zeigte eine stabile Defensivarbeit und machte die Türk­heimer Angriffe geschickt zunichte. In Überzahl sorgte Dominik Ebner dann für die frühe Gäste-Führung (8.), ehe Markus Waldvogel nach einer chaotischen Situation vor dem Türkheimer Tor das 2:0 nachlegte. Die Celtics wollten keineswegs den Kopf in den Sand stecken und arbeiteten sich weiter Torchancen heraus, doch es blieb zäh. Die Leichtigkeit hatte indes weiterhin Schongau auf seiner Seite: Einen Konter nutzten die Gäste zum 3:0.

Doch danach wurden auch die Türkheimer Offensivbemühungen endlich belohnt: Das Team von Michael Fischer hatte sich teilweise minutenlang im Schongauer Drittel festgespielt, als in der 29. Minute der erlösende Anschlusstreffer fiel: Auf Zuspiel von Maxi Döring traf Jonas Müller mit einem sehenswerten Handgelenkschuss ins Kreuzeck. Die 126 Zuschauer im Sieben-Schwaben-Stadion feierten den Treffer lautstark und peitschte die Gelb-Blauen weiter nach vorne, doch Sekunden später folgte die Euphorie-Bremse: Nach einem Check von hinten krachte Darius Sirch mit dem Kopf voraus in die Bande und blieb liegen. Anschließend flogen die Fäuste, Tore fielen im zweiten Drittel keine mehr.



In den letzten 20 Minuten drängte Türkheim weiter darauf, das Spiel nochmal spannend zu machen. Der Druck aufs Schongauer Tor wurde zunehmend größer. Allerdings leisteten sich die Celtics immer wieder Fehler im Spielaufbau, sodass Angriffe nicht sauber zu Ende gespielt wurden und Schongau zum Kontern eingeladen wurde. Einen dieser Konter nutzte dann Dominik Ebner zur Vorentscheidung (53.). Auch in den Schlussminuten blieb das Schongauer Tor wie vernagelt, unterdessen erhöhten die Gäste noch mit einem späten Doppelschlag auf 6:1. Eine Besonderheit dann: Trotz des gebrauchten Tages spendeten die Türkheimer Fans ihrer Mannschaft lautstark Applaus.



Das ehrliche Fazit der Türkheimer am Ende: Man habe zu keiner Zeit die nötige spielerische Qualität aufs Eis bringen können, betrieb „Chancenwucher“ und scheiterte immer wieder am Gästegoalie Bastian Hohenester. Ärgerlich ist auch die Spieldauerdisziplinarstrafe für Maximilian Döring, der im Auswärtsspiel gegen die SG Bayersoien/Peiting 1b gesperrt ist. Türkheims Assistenz-Kapitän Marco Fichtl erklärte nach dem Spiel: „Wir haben schlecht gespielt und verdient verloren. Den Saisonstart haben wir uns natürlich besser vorgestellt, aber jetzt gilt: Kopf hoch und aus unseren Fehlern lernen.“



Damit richten die Celtics den Fokus bereits auf den kommenden Sonntag, 6. November. Dann treffen die Türkheimer um 18 Uhr auswärts auf die SG Bad Bayersoien/Peiting 1b. Gespielt wird im Eisstadion Peiting.