45-Jähriges: Behindertenkontaktgruppe Mindelheim-Bad Wörishofen feiert

Von: Regine Glöckner

Johann Sirch (vorne v. links), Daniela Schöllhorn und Monika Sirch wurden ebenso wie (hinten v. links) Manfred Baumer für 20 Jahre Mitgliedschaft bei der Behindertenkontaktgruppe Mindelheim-Bad Wörishofen geehrt. Der Ehrung wohnten Landrat Alex Eder und Mindelheims 2. Bürgermeister Hans-Georg Wawra bei. © Glöckner

Unterallgäu/Rammingen – Zu ihrer alljährlichen Mitgliederversammlung und zugleich der Feier des 45-jährigen Bestehens ihres Vereines trafen sich am Samstag die Mitglieder der Behindertenkontaktgruppe Mindelheim-Bad Wörishofen im Saal des Gasthof Stern in Rammingen. Und zusammengefasst lässt sich sagen: das Vereinsschiff fährt in ruhigem Gewässer, die sechsköpfige Vorstands-Crew ist auf Kurs.

Und auch die wichtigste Person an Bord hat Aufgaben und Ziele klar im Blick – nämlich die Kapitänin Monika Sirch. Seit fünf Jahren steuert sie die Behindertenkontaktgruppe mit ruhiger Hand, großem Können und Charisma, aber auch mit Dampf und vermutlich nach ihren selbst gesetzten Ansprüchen an die eigene Professionalität unter dem Motto: volle Fahrt voraus. Dafür wurde sie nun durch ihren Vorstandskollegen Werner Ritzel und Landrat Alex Eder ausgezeichnet. Geehrt wurde Sirch außerdem für 20 Jahre Vereins-Mitgliedschaft, genau wie die Mitglieder Johann Sirch, Daniela Schöllhorn und Manfred Baumer.



Ehrengast war auch der Zweite Bürgermeister Mindelheims, Hans-Georg Wawra, der die nachmittägliche Veranstaltung zu einer Feierstunde für die Schiffsführerin und die anwesenden Passagiere erklärte. Wawra hatte sich, wie er sehr aufrichtig zugab, ein wenig in Rammingen verfahren und war etwas verspätet im „Stern“ eingetroffen. Diesen kleinen Schnitzer machte er mit einer sympathischen Ehrlichkeit und Gewitztheit wett: indem er mit seinen Grüßen und der Gratulation an die Behindertenkontaktgruppe die Versammlung glatt zur „Sternstunde“ erklärte.



Monika Sirch (links, hier geehrt von Landrat Alex Eder) ist seit fünf Jahren Vorsitzende der Behindertenkontaktgruppe. © Glöckner

Zuvor hatte Landrat Eder in einer kurzen Festansprache die Freude an der Feier des kleinen Jubiläums betont. Und damit zum Ausdruck gebracht, wie sehr er das Geschick und das Engagement der Behindertenkontaktgruppe schätze, sich um schöne Momente des Lebens und deren Genuss zu bemühen. Wie viele „Sterne“ im überreichten Kuvert des Landrats an Sirch funkelten – sie werden wohl im nächsten Jahresrechnungsbericht unter dem Sachtitel Spenden glänzen.

Der Finanzbericht für das vergangene Vereinsjahr wies einen Einnahmeüberschuss und eine korrekte Buchführung durch ­Roswitha Wolf auf. Die Entlastung der Vorstandschaft erfolgte einstimmig.



Sicher, straff und strukturiert führte die Kapitänin Sirch durch die Tagesordnung und begrüßte auch den Vertreter der Rheumaliga Peter Lochner sowie den Quartiersmanager Wolfgang Brückmann aus der Kurstadt. Bei einer heiteren Foto-Revue über 45 Jahre Vereinsgeschichte zwischen Wien und Thüringen, Kanzler Kohl und Papst Benedikt, lotste ihr Ehemann Johann Sirch durch die feine und dezent musikalisch untermalte Präsentation.



Der Vortrag von Marianne Mayer, der Vorsitzenden des Inklusionsbeirates des Landkreise Unterallgäu, vermittelte dann auch Außenstehenden die Bedeutung vom nötigen selbstverständlichen Umgang zwischen Menschen mit und ohne Handicap; zumal Mayer eindringlich betonte, dass rund 20 Prozent der Menschen im Landkreis, also fast 30.000, und etwa 13 Millionen in Deutschland mit einer Beeinträchtigung leben. Damit verdeutlichte Mayer auch die Wichtigkeit des Brückenbaus zwischen Ämtern, Organisationen, Politik und den Menschen für ein alltagstauglich-barrierefreies (Zusammen-)Leben.



182 Mitglieder zählt der Verein aktuell. Ausflüge sind für dieses Jahr nach Lindenberg und Lindau, sowie nach Ludwigsburg zum Blühenden Barock geplant. Man darf davon ausgehen, dass die Kapitänin die Navigation im Kopf hat. Und ob Zufall oder „nautische“ Vorherschau: Aus der anwesenden Mitgliederschaft wurde ein einziger Wunsch laut: Man möge doch mal wieder eine Schifffahrt machen.

Ehrungen:

10 Jahre: Stefanie Götzfried, Heidemarie Zacher, Adelheid Baumer, Alexander Immerz, Erika Fohler-Schilling

20 Jahre: Maria Mutzel, Manuela Gräßle, Johann Sirch, Daniela Schöllhorn, Manfred Baumer, Monika Sirch

25 Jahre: Matthias Kotonski, Ursula Langermaier

