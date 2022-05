50. Bezirksmusikfest: Fünf Tage geballtes Musikerlebnis in Zaisertshofen

Zaisertshofen – Zum vierten Mal in der Geschichte des ASM Bezirks 10 Mindelheim war Zaisertshofen vergangene Woche der Ausrichter des Bezirksmusikfestes. Zugleich war die diesjährige Auflage auch das 50. Fest im Bezirk. Auch diesmal war das Fest eine beeindruckende Hausnummer und ein Erfolg, der noch lange in Erinnerung der Besucher und Bürger bleiben dürfte.

1 / 121 Der Gemeinschaftschor bescherte am Sonntag ein tolles Erlebnis in Zaisertshofen. Nur das Wetter spielte beim anschließenden Umzug nicht ganz mit und so wurde das Fest ins Zelt verlagert. © Krivacek

Die Flossachtaler Musikanten hatten mit dem großen Besucheransturm an den Festtagen bereits gerechnet und so wurde das Festzelt schon vorab für 3.000 Besucher aufgebaut. Ein modernes Kassensystem und über 800 freiwillige Helfer unterstützten den Musikverein an den fünf Tagen – angesichts der Tatsache, dass Zaisertshofen gerade mal rund 1.000 Einwohner hat, eine beeindruckende Zahl an Helfern.



Schon am Mittwochabend wurde das Zelt an seine Grenzen gebracht mit dem Auftakt durch die „Fäaschtbänkla“ und die Narrwangias Hausband, die nach der krankheitsbedingten Absage der Band „De scho wieda“ kurzfristig eingesprungen war. 3.000 Besucher füllten das Zelt an diesem Abend und die Stimmung, das war der Eindruck des ­Wochen KURIER vor Ort, war mehr als hervorragend.



Auch an den kommenden Tagen sorgten verschiedene Musikgruppen und Bands für ein volles Zelt und gute Laune unter den Besuchern. Ein besonderer Höhepunkt erwartete die Besucher am Sonntag: Der große Festumzug mit über 1.000 Musikern aus dem gesamten Umland lockte nach Zaisertshofen. In seinem Grußwort erinnerte der Präsident des ASM, Franz Josef Pschierer, wie wichtig die Blasmusik auch als Kulturgut ist. Trotz der weltpolitischen Lage, insbesondere des Krieges in der Ukraine, solle man nicht vergessen, wie wichtig solche Feste für die Menschen sind, sagte Pschierer.



Nur das Wetter spielte nicht ganz mit

So hatten die Flossachtaler Musikanten für diesen besonderen Sonntag alles bis ins Detail geplant, nur auf eines hatte man keinen Einfluss: das Wetter. Die Schönwettergarantie der letzten Jahre sollte es diesmal nicht geben: Schon während des Auftritts des großen Gemeinschaftschors fielen Tropfen und ließen nichts Gutes erahnen. Zu Beginn des Umzugs hielt das Wetter noch Stand und die Ehrengäste, unter ihnen MdB Stephan Stracke, Landrat Alex Eder und Pschierer, konnten ihre Plätze einnehmen. Dennoch hielt das Wetter nicht mehr allzu lange und es begann zu regnen. Nach 30 Zugnummern von 81 regnete es bereits so stark, dass man sich entschied, zur Sicherheit aller Zuschauer und Teilnehmer, den Umzug zu unterbrechen. Auch spielten die Instrumente dabei eine Rolle, denn diese sollten keinen Schaden nehmen. So rettete man sich ins Festzelt und konnte dennoch einen geselligen Abschluss des Festes zusammen feiern. Im kommenden Jahr wird das Fest übrigens vom Musikverein Dirlewang ausgetragen.

Oliver Krivacek