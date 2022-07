Leichtigkeit und Lebensfreude

„50 Bunnies“ für Playboy-Cover aus dem Unterallgäu

Von: Melanie Springer-Restle

Teilen

Mauro Bergonzoli (links) hat das Cover für die Jubiläumsausgabe zum 50-jährigen Bestehen des Kultmagazins Playboy gestaltet. Die 50 „Magic Bunnies“ hat er in seinem Atelier in Tiefenried gemalt. Unserer Zeitung verrät er, woher seine Faszination für den „Magic Bunny“ kommt. © Springer-Restle

Tiefenried – Der Neo-Pop Künstler Mauro Bergonzoli und seine Partnerin und Muse Franziska Gräfin Fugger von Babenhausen sind nicht nur illustre Zeitgenossen, sondern sorgen immer wieder für bunte Geschichten – auch im Unterallgäu. Jüngst kam die Jubiläumsausgabe des Playboy heraus, zu dessen 50-jährigen Bestehen Bergonzoli das Cover mit 50 „Magic Bunnies“ („magischen Hasen“) gestaltete. Unsere Zeitung hat ihn im Country Atelier in Tiefenried besucht.

Wer das Atelier des international renommierten Neo-Pop Künstlers in Tiefenried betritt, bekommt Werke zu sehen, die bereits an den Wänden namhafter Kunstgalerien auf der ganzen Welt hingen. Immer wieder blickt einen von irgendwo ein „Magic Eye“ (magisches Auge) an – das bekannte Markenzeichen des Künstlers. Werke, die einst in Venedig hingen oder im Museum Schaezlerpalais in Augsburg wie etwa Bergonzolis bekanntes Wasserlilien-Gemälde, können im „magic“ Country Atelier in Tiefenried hautnah betrachtet werden.



Schon wenn man das Grundstück betritt, sieht man sofort, woher sich der Künstler seine Inspiration holt. Unter anderem. Prächtige Blüten, Stauden und Wasserlilien zieren den Garten mit bunten Farbklecksen, hier und da eine Ecke mit angebautem Gemüse und idyllische Sitzecken, die zum Verweilen einladen. Fehlt nur noch, dass ein paar Häschen durch den verwunschenen Garten hoppeln. Doch dies ließe ein Familienmitglied vermutlich nicht zu: Flash – der Hund der Familie, der wie alle Tiere im Hause Bergonzoli aus einer Tierschutz-Aktion stammen.



Bleiben wir trotzdem bei den Langohren, denn sie spielten bei der Cover-Gestaltung zum 50. Geburtstag des Männermagazins Playboy eine zentrale Rolle.

Leichtigkeit und Lebensfreude

Bergonzoli hat schon lang ein Faible für Hasen. Während seiner Zeit in Argentinien hat er Meister Lampe und seine Zeitgenossen ausgiebig beobachtet und sie für ihren Lebensstil bewundert. „Der Magic Bunny ist immer produktiv, voller Energie und Lebensfreude, frisst, hoppelt herum und macht den ganzen Tag Liebe. Für mich ist er außerdem ein Symbol der Magie und des Humors“, verrät der Künstler im Gespräch mit unserer Redaktion.



Hier ist einer der 50 Magic Bunnies aus der Nähe. © Springer-Restle

Dass sich Bergonzoli den Magic Bunny als Vorbild auserkoren hat, zeigt nicht nur seine Lebensfreude, sondern auch seine fünf fidelen Töchter. Apropos Fortpflanzung: Im Frühjahr wird der aus Italien stammende Maestro zum ersten Mal „Nonno“ (italienisch für Opa) und freut sich schon riesig.



Muse und Managerin Franziska verrät, dass Mauro in seinem Leben auch durch finstere Zeiten ging und sich seine Welt so malt, wie er sie gern hätte. Dies ist auch auf vielen anderen Kunstwerken des 56-Jährigen zu erkennen. Meistens benutzt er kräftige Farben, malt Szenen mitten aus dem Leben und schafft es, den Seitenblick seiner Betrachter auf Skurriles und Subtiles zu lenken. So hat Bergonzoli beispielsweise auch auf dem Playboy-Cover den Vormarsch der Digitalwährungen mit einfließen lassen: Unter den Geldstücken zwischen den 50 Bunnies befinden sich auch Bitcoin-Münzen, die es in Wirklichkeit so zwar nicht gibt. Dennoch hat der Bitcoin zusammen mit anderen Digitalwährungen bzw. die Erfindung der Blockchain, auf der zahlreiche Digitalwährungen basieren, die Finanzwelt revolutioniert.



Eine weitere Besonderheit, die wohl auf den ersten Blick nur besonders aufmerksamen Zeitgenossen auffällt: Die Farben des Playboy Covers sind ausschließlich die der deutschen Flagge. Von allen Playboy-Magazinen weltweit hat sich das auf dem deutschen Markt am besten verkauft, wie der Playboy selbst in seiner Jubiläumsausgabe zum 50. Geburtstag berichtet. Der Kontakt zu Playboy entstand seinerzeit über den Verleger Hubert Burda, der ein bekennender Bergonzoli-Sammler ist. Auf einem Kunstabend stellte Burda Bergonzoli dem Chefredakteur des Playboy, Florian Boitin, vor. Die beiden haben sich sofort verstanden und vereinbarten, irgendwann ein cooles Projekt zusammen zu machen. Das Playboy-Jubiläum war der perfekte Anlass dafür.



Playboy Chefredakteur Florian Boitin (links) und der Maestro (rechts) feiern das gelungene Cover auf der Jubiläumsfeier zum 50. Geburtstag von Playboy in München. © Agentur Fugger

Auch nach Fertigstellung des Covers arbeitet der Maestro auf Hochtouren. Derzeit bereitet er seine kommende, große Ausstellung in seiner neuen Galerie EVEY in den USA (Palm Beach, Florida) vor und arbeitet parallel an einem Bild zum 135-jährigen Firmenjubiläum der Firma Meggle sowie an weiteren Auftragsarbeiten.

Wohnen und arbeiten, wo andere Urlaub machen

Doch in den Sommerurlaub wäre die Familie ohnehin nicht gefahren, gesteht Franziska Gräfin Fugger von Babenhausen: „Um diese Zeit ist der Garten hier am schönsten. Das würden wir alles versäumen, wenn wir nicht da wären.“ Das sehen auch die beiden Töchter Blue (13) und Victoria (6) so, für die der Garten ein Spiel-Eldorado ist.



Wer Interesse an Bergonzolis Kunst hat, kann sich gerne für einen Besuch im Country Atelier anmelden.

Dort finden auch immer wieder auf Einladung exklusive Kunst- und Kultur Events statt. Weitere Informationen gibt es unter www.maurobergonzoli.com.