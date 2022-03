5er Blech feiert 10-Jähriges

Von: Melanie Springer-Restle

Zehn Jahre gemeinsames Musizieren und jede Menge Spaß feiern Markus Peter (vorne, 1. v. links), Michael Schiegg (hinten, 1. v. links), Isabell Wengler (hinten, 2. v. links), Christoph Steidele (vorne, 2. v. links), Martin Thalmair (hinten, 3. v. links) und Daniel Schrittenlocher (vorne 3. v. links). © 5er Blech

Unterallgäu – Kaum macht man ein wenig Musik zusammen, vergeht ein Jahrzehnt und beschert einem ein hübsches Jubiläum: Im April feiert 5er Blech sein zehnjähriges Bestehen. Für dieses besondere Ereignis hat die Band auch

Der Wochen KURIER hat sich mit Bandmitglied Isabell Wengler unterhalten: über die Anfänge der Band und die Stationen auf dem Weg zu einem Ensemble, das mittlerweile über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt ist. Alles begann 2011 mit der Abi-Abschlussfeier von Markus Peter, Christoph Steidele, Martin Thalmair und Michael Schiegg. Sie und ihre Jahrgangskollegen waren der erste G8-Jahrgang gewesen und wollten ein Konzert auf ihrer eigenen Feier zum Besten geben. Doch ein Musiker fiel kurzerhand aus, sodass sich Peter spontan an Isabell Wengler wandte und die befreundete Musikerin, die er schon aus der Jugendkapelle in Mindelheim kannte, bat, einzuspringen. Wengler spielt Trompete sowie Flügelhorn. Und sie singt. Der aus der Not geborene, gemeinsame Auftritt lief so gut, dass sie weitermachten. Anfangs waren die fünf ein reines Blechbläser-Quintett – daher auch der Bandname. „Doch uns war schnell klar, dass wir nicht in der klassischen Schiene bleiben, sondern auch in die traditionelle Richtung gehen wollten“, erinnert sich Wengler. Im Jahr 2014 brachte die Band ihr erstes Album heraus, damals noch ohne Schlagzeuger Daniel Schrittenlocher. Dieser kam erst später dazu. Mit ihm folgten drei weitere Alben.





Mittlerweie hat sich die Gruppe ein beachtliches Repertoire

erarbeitet. Wengler wird nie vergessen, wie voll der Silvestersaal der gleichnamigen Kirche in Mindelheim bei ihrem ersten offiziellen Konzert gewesen war: „Da mussten Leute wieder heimgeschickt werden“, berichtet die 26-jährige Pfaffenhauserin.



In der Band selbst gibt es keinen, der offiziell den Hut aufhat. Jeder habe seine Zuständigkeitsbereiche, so Wengler, und das funktioniere ganz gut. Markus und Michael seien beispielsweise für das Schreiben und Arrangieren der Noten bei neuen Liedern zuständig.



Anfangs fing die Band klein an und spielte auf Veranstaltungen wie Gartenfesten. Das bisher größte Highlight war in Wenglers Augen das „Woodstock der Blasmusik“ in Österreich. „Das ist DAS Blasmusik-Festival!“, sagt Wengler euphorisch. Auch auf der alten Wiese am Münchner Oktoberfest ist die Band bereits aufgetreten.



Wenn nicht gerade eine Pandemie wütet, sind die sechs Bandmitglieder viel unterwegs. Von der Eiffel bis zum Bodensee ist alles dabei. Die Band plant künftig auch auf Hochzeiten zu spielen. Entweder nachmittags zum Kaffee oder als klassische Band für das Abendprogramm.

Auch auf den Weihnachtsmarkt in Bad Hindelang, wo sie ein gern gesehener Gast sind, freuen sich die Musiker schon sehr.



Corona habe sie allerdings etwas eingebremst, berichtet Wengler. Doch sie konnten die Zeit gut nutzen und haben eine neue CD aufgenommen. Auch Filmmusik hat 5er-Blech in sein Repertoire mitaufgenommen.



Jubiläumskonzerte und CD-Präsentation

Und jetzt feiert die Band ihr zehnjähriges Bestehen. „Wir können gar nicht glauben, dass die Zeit so schnell vergeht. Aber wenn man zurückschaut, was man alles gemacht hat und wo man überall war, dann macht das schon Sinn“, sagt Wenger abschließend.



Sie und ihre Kollegen freuen sich sehr, ihren Fans im April gleich zwei Konzerte präsentieren zu können.

Am 23. April spielt 5er-Blech im Vereinsheim in Unterkammlach, am 24. April im Gemeindezentrum in Seeg.

Der Kartenvorverkauf ist gut angelaufen, so Wengler. Mit etwas Glück gibt es noch Restkarten beim Ticket-Service der Mindelheimer Zeitung für das Konzert in Unterkammlach. Karten für den Auftritt in Seeg sind bei der hiesigen Tourist-Information. erhältlich.