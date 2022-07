Spannungen längst beendet

60 Jahre Städtepartnerschaft: Mindelheim feiert mit Bourg-de-Péage

Mit den Partnerstädten wurde am Freitag gefeiert. Mit dabei (v. links): Wolfgang Oberhofer (Tramin), Sara Bignardi (Verbania), Carles Motas Lopez (San Feliu de Guixols), Jean-Félix Pupel (Bourg-de-Péage), Bürgermeister Dr. Stephan Winter, Alexandra König (Ansprechpartnerin Städtepartnerschaften), Frank Osborne (East Grinstead) und Wilhelm Unfried (2. Vorsitzender Förderkreis Städtepartnerschaft). © Treude

Mindelheim – Seit 61 Jahren sind Mindelheim und die französische Stadt Bourg-de-Péage partnerschaftlich miteinander verbunden. Am 9. Juli 1961 unterzeichneten die Bürgermeister Franz Krach und Henri Durand, der „Grand Seigneur de Jumelage“, in Bourg-de-Péage die offiziellen Urkunden. Nur 16 Jahre nach Kriegsende für Durand „eine sehr mutige Tat“, so Mindelheims Bürgermeister Dr. Stephan Winter. Durand, wie auch seinem deutschen Amtskollegen Krach und den Frauen und Männern der ersten Stunde auf beiden Seiten gebühre herzlicher Dank. Diese Partnerschaft mit Bourg-de-Péage sei die Basis der folgenden Städtepartnerschaften gewesen, so Winter.

Die große Partnerschaftsfeier nach genau sechs Jahrzehnten musste 2021 entfallen, Corona hatte einen Riegel davor geschoben. Am Samstag aber wurde sie mit einem von der Stadtkapelle unter Stabführung von Robert Hartmann musikalisch wunderbar umrahmten Festakt im Forum nachgeholt. Höhepunkt an diesem Abend war zweifelsohne die Unterzeichnung der beiden Urkunden, mit der Bürgermeister Winter und der ehemalige Bürgermeister der französischen Partnerstadt Jean ­Felix Pupel unter den Klängen der Europa-Hymne die Partnerschaft in einer bewegenden Zeremonie feierlich bestätigten.



Außer der Delegation aus Bourg-de-Péage mit ihrem ehemaligen Bürgermeister und Ritter der Ehrenlegion Pupel an der Spitze waren hochrangig besetzte Delegationen aus Mindelheims anderen Partnerstädten East Grinstead (England), Sant Feliu de Guixols (Spanien), Tramin(Südtirol/Italien) und Verbania (Italien) angereist. Lediglich die Partner aus dem Tiroler Schwaz (Österreich) hatten sich kurzfristig krankheitsbedingt entschuldigt. Neben diesen Delegationen galt Winters besonderer Gruß Birgit Fröhlich und Wilhelm Unfried mit den Mitgliedern des Förderkreises Städtepartnerschaft, Ehrenbürger Dr. Manfred Schmid sowie den Ehrenringträgern Erich Meier und Karl-Heinz Drexel.



Es sei „einfach schön“, nach zwei Jahren wieder einmal mit guten Freunden ohne Corona-Abstand zusammenkommen zu dürfen, freute sich Dr. Winter zur Begrüßung der Gäste. Er betonte, Henri Durand sei damals die „treibende Kraft für diesen wichtigen Akt unserer Geschichte“ gewesen. „Er handelte aus der festen Überzeugung, dass dauerhafter Frieden nur durch herzliche und freundschaftliche Verbindungen unserer Bürgerinnen und Bürger – und nicht allein der Politiker – gewährleistet werden kann.“ Wie Recht er damit gehabt habe, zeigten ganz aktuell die traurigen Ereignisse in der Ukraine.

Spannungen längst beendet

Wie das Mindelheimer Stadtoberhaupt stellten auch die anderen Redner an diesem Abend eine Beziehung zum Geschehen in dem überfallenen Land her. Gerade Deutsche und Franzosen hätten auf staatlicher und kommunaler Ebene den Beweis angetreten, dass ein friedliches Zusammenleben ehemaliger Kriegsgegner möglich sei. Dazu gehöre es, Spannungen und Auseinandersetzungen zwischen den Völkern „ein für alle Mal“ zu beenden. Feindschaft bringe immer Leid und Zerstörung und mache mühsam aufgebauten Wohlstand zunichte. „Auf beiden Seiten“, so Winter. Heute fühle man sich beim Besuch bei den französischen Freunden nicht in einem fremden Land, sondern wie zuhause.



Wilhelm Unfried erinnerte sich später an ein Interview mit Durand, der ihm von einem Gespräch mit seinem Vater berichtete. „Junge, denke daran“, habe Durand sen. gesagt, „auf beiden Seiten des Schützengrabens gibt es gute Menschen.“ Dieser Satz habe ihn tief bewegt, er habe ihn nie vergessen. Die Aussage gelte auch heute noch. Aufgabe der Städtepartnerschaften sei es, die Menschen zusammenzubringen. Sie bauen das „Haus Europa“. Er hoffe auf neue Impulse.



Anlässe, die Partnerschaften zu pflegen und sie mit Leben zu erfüllen, gab es in den vergangenen Jahrzehnten genug. Unzählige gegenseitige Besuche fanden statt, grenzüberschreitende Freundschaften und sogar Ehen wurden geschlossen. Er freue sich, schloss Winter, auf die – trotz aller Hindernisse, etwa einer Pandemie – weitere zukünftige, gute und gedeihliche Zusammenarbeit. Die sei Garant für Frieden und Freundschaft in Europa. Winter: „Es lebe die Partnerschaft zwischen Frankreich und Deutschland, zwischen Bourg-de-Péage und Mindelheim!“



Auch für Pupel ist die Freundschaft zwischen den Völkern unerlässlich, die jüngsten dramatischen Entwicklungen in der Ukraine eine die europäischen Länder zu einem einheitlichen Block. „Grenzen verschwimmen, wir verstehen uns trotz Sprachbarrieren.“ Es sei die Sprache des Herzens, die zähle. Auch er hoffe auf weitere persönliche Begegnungen. East Grinsteads ehemaliger Bürgermeister Frank Osborne schloss sich seinen Vorrednern an und hoffte, „der Puls der Städtepartnerschaften möge noch lange schlagen!“ Bürgermeister Carlos Motas Lopez aus Sant Feliu de Guixols rief dazu auf, den Frieden in Europa zu stützen und weiterzutragen. Er beschwor das Zusammenstehen auch in diesen schwierigen Zeiten. Auch er wünsche sich die Fortführung der Partnerschaften. Fast waren es schon Schlussworte, als der Traminer Bürgermeister Wolfgang Oberhofer, den eine 20-jährige persönliche Freundschaft mit Stephan Winter verbindet, ein Hoch auf die Städtepartnerschaften ausbrachte. Isabell Ventura Mora aus Verbania verlieh ihrer Hoffnung auf Frieden und auf ein Ende der Corona-Einschränkungen Ausdruck.



Mit dem Mindelheimer Stadtmarsch leitete die Stadtkapelle dann zu guten Gesprächen bei einem festlichen Abendessen über.