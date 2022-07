77 Realschüler vom Mindelheimer Maristenkolleg verabschiedet

Sie waren in diesem Jahr die Besten an der Realschule des Maristenkollegs (v. links): Korbinian Lorenz, ­David Hörberg, Christoph Frick, Bernard Meier, Niklas Daser und Joel Müller mit Rektorin Maria Schmölz (4. v. links). Insgesamt 17 Schüler hatten eine Eins vor dem Komma. © Hofmann

Mindelheim – Großer Tag für 77 Realschüler des Maristenkollegs Mindelheim: Für sie endete mit der Übergabe der Abschlusszeugnisse im Rahmen eines feierlichen Festaktes ganz offiziell die schulische Laufbahn. Ein Schüler schaffte sogar die Traumnote.

Im Rahmen der großen Feierstunde wurden die Jahrgangsbesten ausgezeichnet: Korbinian Lorenz (Klasse 10 RC) erreichte dabei den Traumdurchschnitt von 1,0. Mit ihm wurden außerdem als Beste geehrt: David Hörberg (Klasse 10 RA/1,18), Christoph Frick (Klasse 10 RA/1,27), Bernhard Meier (Klasse 10 RC/1,33), Niklas Daser (Klasse 10 RA/1,55) sowie Joel Müller (Klasse 10 RB/1,55). Insgesamt erreichten 17 Schüler eine Eins vor dem Komma.



Der „Marcellin-Champagnat-Preis“ (früher „Sozialpreis“) ging heuer an Korbinian Lorenz für seine Verdienste in der SMV (Schüler mit Verantwortung) sowie an Gaspar Penz für sein vorbildliches soziales Engagement bei den Schulsanitätern. Überreicht wurde der Preis von Prof. Dr. Herbert Schreiber (Vorsitzender der Bildungsstiftung des Maristenkollegs). Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde, die unter dem Motto „Change of time“ stand, von der Band „La Canne Carreaux“ unter der Leitung von Philipp Schneider.

Die Realschule des Mindelheimer Maristenkollegs verabschiedet heuer 77 erfolgreiche Absolventen. © Hofmann

Die 77 Absolventen:

• Klasse 10 RA (Klassleitung: Markus Andlinger):

Melih Ayman, Tobias Binzer, Massimo Bisle, Fabian Cecan, Niklas Daser, Bernhard Flöring, Christoph Frick, Nico Gehring, Noah Heel, Johannes Heinzelmann, David Hörberg, Roman Latzel, Liam Lechner, Valentin Leinsle, Lukas Markter, Maximilian Merk, Brandon Müller, Leon Müller, Julius Nuscheler, Jonas Paul, Eduard Pernizki, Daniel Preisinger, Laurin Reiber, Andreas Rogg, Marcel Rothermel, Tim Strobl, Martin Sturm, Bastian Wagner, Adrien Wassermann, Patrick Wassermann, Silas Zindath

• Klasse 10 RB (Klassleitung: Thomas Groß):

Jonas Böck, Lukas Deutschmann, Philipp Fendt, David Frei, Dennis Fuchs, Samuel Funk, Gentian Krasniqi, Martin Lacher, Giorgio Maugeri, Marc Mörstedt, Joel Müller, Johannes Müller, Gaspar Penz, Enrico Praun Rossi, Matteo Rieger, Tobias Schwarzenbach, Hannes Seemüller, Jonas Siegert, Bastian Siering, André Taraba, Ferid-Enis Zengin, Fabian Zenuni

• Klasse 10 RC (Klassleitung: Daniel Samland):

Lukas Bader, Benedikt Becker, Peter-Pius Dirscherl, Bastian Doll, Julian Hofmann, Robin Immerz, Samuel Kallenbach, Jan Lederle, Tobias Leichtle, Korbinian Lorenz, Paul Lutz, Bernhard Meier, Louis-Pascal Müller, Nicolas Negele, Josua Prim, Jakob Reichert, Sebastian Riedmeier, Andreas Schefold, Patrick Schefold, Benedikt Schmid, Dominik Schnatterer, Timo Seitz, Fabian Spies, Lukas Vetter