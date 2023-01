A 96 bei Abfahrt Bad Wörishofen: Auto landet in Kiesgrube

Von: Melanie Springer-Restle

Dieser Skoda landete gestern am späten Nachmittag in der Kiesgrube, nachdem er von dem Pkw eines alkoholisierten Autofahrers gerammt wurde. © AOV

Türkheim - Gestern am späten Nachmittag ereignete sich auf der A96 Richtung Lindau kurz vor der Abfahrt Bad Wörishofen ein spektakulärer Unfall.

Ein Skoda-Fahrer war auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als ein Opelfahrer auf der linken Spur von der Fahrbahn abkam und linker Hand mit der Mittelschutzleitplanke kollidierte.

Dabei hat sich der Opelfahrer so erschrocken, dass er das Lenkrad verriss und ins Schleudern kam. Daraufhin traf er auf den Skoda. Dieser geriet ebenfalls ins Schleudern und kam rechts von der Fahrbahn ab. Er schanzte über einen Erdwall in die dahinter liegende Kiesgrube.

Glücklicherweise waren alle Unfallbeteiligten angeschnallt. Die drei Insassen des Skoda mussten jedoch trotzdem mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Aufgrund der Weitläufigkeit der Unfallstelle wurden die Feuerwehren Türkheim und Buchloe zur Unterstützung bei der Absicherung und Verkehrslenkung hinzugezogen.

Da der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zudem muss überprüft werden, ob er in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

