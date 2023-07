Studierende der Hotelfachschule in Bad Wörishofen feiern ihren Abschluss

Strahlender Sonnenschein und strahlende Gesichter, denn alle 14 Prüfungsteilnehmerinnen und - teilnehmer haben die Prüfung bestanden. © Sibylle Würfel, Hotelfachschule

Bad Wörishofen - Auch in diesem Jahr kann die Hotelfachschule in Bad Wörishofen wieder einen sehr erfolgreichen Jahrgang als Staatlich geprüfte/r Hotelbetriebswirt/in (Bachelor Professional in Wirtschaft) ins weitere Berufsleben entlassen.

14 der angetretenen 14 Prüflinge haben die Abschlussprüfung erfolgreich abgeschlossen, drei Schüler erhalten sogar den Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung für besondere Leistungen. Die Schulbesten sind Simon Buchberger (Schnitt 1,34), Tamara Haslböck (Schnitt 1,39) sowie Michael Geiger (Schnitt 1,60). Außerdem erhalten alle erfolgreichen Absolventen eine Meisterprämie in Höhe von 3.000 €. Zudem erhält eine Absolventin das Zeugnis der Allgemeinen Fachhochschulreife und 12 Absolventen erhalten das Zeugnis der Fachgebundenen Fachhochschulreife.

Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband verleiht allen Absolventen eine Ehrenurkunde, die mit einem Schnitt bis 2,50 abgeschlossen haben. Diese Auszeichnung erhalten in diesem Jahr sechs Personen.

Für ihre besonderen schulischen Leistungen wurden drei Absolventen und Absolventinnen der Hotelfachschule geehrt. V. l.: Ralf Kössel (Lehrer der Hotelfachschule), Simon Buchberger, Johannes Storch (Schulleiter), Tamara Haslböck, Stefan Welzel (1. Bürgermeister Bad Wörishofen und Lehrer der Hotelfachschule). Auf dem Bild fehlt: Michael, Geiger © Sibylle Würfel, Hotelfachschule

Der Schulleiter Johannes Storch gratuliert allen Absolventinnen und Absolventen und wünscht ihnen für ihren weiteren Lebens- und Arbeitsweg mit einem Storchengruß alles Gute. Er appelliert aber auch an die nun ehemaligen Schülerinnen und Schüler sich zum einen ihrer Verantwortung bewusst zu sein, die sich aus ihrem Abschluss ergibt: als zukünftige Führungskräfte als auch als zukunftsprägende Generation einen großen Einfluss darauf zu haben, wie sich die Welt in dieser recht turbulenten Zeit weiterentwickeln wird. Zum anderen sich aber auch den Wurzeln bewusst und den Eltern dankbar zu sein – ihnen einen Storchendank zu geben – für die Unterstützung, die jeder Einzelnen bis zum heutigen Tag erfahren durfte.

An diese Glückwünsche und positiven Appelle für die Zukunft schließt sich Christian Seeberger, der als Stellvertretender Landrat für den Landkreis Unterallgäu anwesend ist, an. Er erhofft sich für die jungen Menschen den Willen, sich in der Gesellschaft und in der Arbeit tatkräftig einzubringen.

Abschließend gratuliert noch Stefan Welzel als erster Bürgermeister der Stadt Bad Wörishofen und auch Lehrer an der Hotelfachschule den Absolventinnen und Absolventen.