Adler Parkett aus Dirlewang transportiert Hilfsgüter in die Ukraine

Von: Marco Tobisch

In Dirlewang stellt Adler Parkett derzeit Hilfslieferungen für die Ukraine zusammen und hofft dabei auf weitere Spender aus dem Unterallgäu. Mit dem Lkw werden Medizin und Care-Pakete direkt zu einer Firma in der Nähe von Lwiw transportiert. © Adler

Dirlewang – Seit vielen Jahren pflegt der Dirlewanger Parketthersteller „Adler Parkett“ einen engen Kontakt zu einem Geschäftspartner im Westen der Ukraine. Seit Ende Februar hat dieser den Krieg beinahe vor der Haustür und erlebt täglich großes Elend mit. Adler Parkett hat daraufhin Hilfsak­tionen initiiert und schickt Lkws mit Hilfsgütern in die Ukraine. Problem aktuell nur: Die Spendenbereitschaft lässt nach und die Lastwagen fahren mit leerer Ladefläche zurück gen Osten.

Weil Eichenholz in Deutschland knapp ist, bezieht Adler Parkett einen Teil schon seit vielen Jahren in der Ukraine – genauer gesagt in der Nähe von Lwiw, rund 70 Kilometer östlich der ukrainischen Grenze zu Polen. Längst ist der Holzexporteur vor Ort mehr als nur ein Geschäftskontakt der Familie Adler: „Inzwischen sind das gute Freunde von uns. Wir verstehen uns sehr gut“, sagt Sophia Adler, die im Dirlewanger Familienunternehmen als Nachfolgerin in dritter Generation tätig ist. „Wir waren zuletzt im Oktober dort. Es ist verrückt, wie sich die ganze Situation jetzt entwickelt hat.“ Regelmäßig bekommt ihre Familie Schreckensbilder aus der Ukraine aufs Handy, sodass schnell klar war, dass auch Adler Parkett sich mit Hilfsgütern beteiligen wollte.



Mitte März, also gut drei Wochen nach Kriegsbeginn, ent­sandte das Dirlewanger Unternehmen die ersten Sachspenden. Nachdem die Holzlieferung aus dem Lkw ausgeladen war, wurden unter anderem Medikamente sowie Care-Pakete mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln gepackt und der rappelvolle Hilfs-Brummi zurück in die Ukraine geschickt. Das Unterallgäu und die Region hätten dabei wertvolle Unterstützung geleistet, betont Sophia Adler – wobei sie die Mindelheimer Marien-Apotheke und die St. Wendel-Apotheke in Germaringen besonders hervorhebt. „Wir waren wirklich gerührt und überrascht, wie gut die Aktion von allen angenommen wurde“, sagt die 26-Jährige.



Sophia Adler © privat

Doch inzwischen habe die Spendenbereitschaft etwas nachgelassen, so Adlers Eindruck. Zuletzt gingen weitere Fuhren von Dirlewang in Richtung Lwiw – doch die Ladefläche war längst nicht mehr so voll wie noch im März. „Es ist schade, wenn die Lkws leer wieder zurück in die Ukraine fahren“, sagt Adler. Denn die Not vor Ort sei nicht kleiner geworden – ganz im Gegenteil: „Die Krankenhäuser und Apotheken sind komplett blank. Ganz besonders Medizin und Lebensmittel für geflüchtete Familien und Menschen an der Front werden benötigt“, berichtet die 26-Jährige aus ihren Gesprächen mit dem Geschäftspartner. Dieser habe zwar das Glück, dass sich sein Werk in einer ländlicheren Gegend befindet, sodass er (wenn auch eingeschränkt) weiterproduzieren könne, doch das Leid des Krieges sehe auch er Tag für Tag: „Immer mehr Flüchtlinge kommen auch im Westen der Ukraine an. Immer wieder kommen Züge mit Verwundeten und es gibt kaum noch Betten. Die Lage ist prekär“, verdeutlicht ­Sophia Adler.



Deshalb gilt bei Adler Parkett: Nach der Hilfslieferung ist vor der Hilfslieferung. „Wenn der letzte Lkw gefahren ist, bereiten wir den nächsten wieder vor“, so Adler. Alle 45 Mitarbeiter im Dirlewanger Familienunternehmen sind für die Hilfslieferungen instruiert – sobald Puffer im Arbeitsalltag da ist, werden die Care-Pakete vorbereitet. Deshalb könnten Spenden auch jederzeit abgegeben werden, sagt Sophia Adler. Worum sie bittet: Die Care-Pakete (Inhalt: trockene Lebensmittel, lösliche Getränke, Hygieneartikel, Kinderartikel und Haushaltswaren; keine Kleidung oder Deko) sollten möglichst mit deren Zielgruppe und möglichst auf Englisch („man“, „woman“, „child“) versehen werden.



Auch einen Hilfsfonds für Geldspenden hat Adler Parket eingerichtet. Das Spendenkonto: DE82 7316 0000 0103 2113 04.

Sophia Adler betont im Gespräch mit dem Wochen KURIER außerdem, dass die Spenden ihr Ziel dank des engen Kontakts in die Ukraine definitiv erreichen. Der Geschäftspartner arbeite eng mit der Stadt und dem Stadtrat in der Ukraine zusammen, worüber die Spenden direkt an die Bedürftigen innerhalb des ganzen Landes weiterverteilt werden.

