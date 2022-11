Advents-Gewinnspiel: Wochen KURIER verlost Gutscheine für die Therme

Teilen

Das exotische Ambiente der Südsee-THERME Bad Wörishofen mit echten Palmen lädt zu unbeschwerten Urlaubsstunden ein. © Therme

Bad Wörishofen - Winterliche Temperaturen, festlich beleuchtete Häuser, der Duft von Weihnachtsplätzchen und stimmungsvolle Musik – die Gemütlichkeit der kurzen Tage lädt dazu ein, zur Ruhe zu kommen und sich ganz dem eigenen Wohlbefinden zu widmen. Der Wochen KURIER verlost 2 x 2 Thermen-Gutscheine für jeweils 4 Stunden.

Im paradiesischen Ambiente der THERME Bad Wörishofen mit echten Palmen, staatlich anerkanntem Thermalheilwasser und traumhaften Saunaattraktionen genießen Besucher ab 16 Jahren die festliche Zeit ganz entspannt. Immer samstags erobern Familien von 9 bis 19 Uhr die THERME.

Paradiesische Adventsspecials

Neben dem exotischem Südsee-Feeling mit echten Palmen sorgt auch die einzigartige Vielfalt an kostenlosen Wellness- und Beautyprogrammen für Begeisterung: Vitalisierende Salzpeelings und reichhaltige Beauty-Masken bringen die von Heizungsluft und Kälte irritierte Haut wieder zum Strahlen. Zusätzlich zu den täglichen Wohlfühlaktionen erwartet die Besucher am 5., 12., und 19. Dezember ein stimmungsvolles Adventsprogramm: Duftende Orangen-Masken und Salzpeelings an der Beauty-Bar im Thermenparadies sowie exklusive Aufguss-Highlights wie ‚Weihnachtsbäckerei‘ und ‚Wintertraum‘ versprühen im Vitalbad & den Saunen den einmaligen ‚Zauber der Weihnachtszeit‘.

Geschenktipp: Für alle, die ihre Lieben dieses Jahr so richtig verwöhnen möchten, hält die THERME Bad Wörishofen eine Vielzahl an THERMEN-Gutscheinen, Weihnachts- und Verwöhnpaketen, ThermenCARDs und die beliebten Thermen EUROs bereit, die Freude unter dem Weihnachtsbaum garantieren. Alle Gutscheine, auch print@home-Gutscheine zum zuhause ausdrucken, sind über den Online-Shop unter shop.therme-badwoerishofen.de erhältlich.

Hier geht´s zur Verlosung

Das Teilnahmeformular ausfüllen und abschicken – Stichwort: Advents-Gewinnspiel. Die Gewinner werden ausschließlich per E-Mail benachrichtigt! Unter allen Einsendern entscheidet das Los. Teilnahmeschluss ist der 8. Dezember 2022 (23.59 Uhr).

JETZT AM GEWINNSPIEL TEILNEHMEN

wk