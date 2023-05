Allgäuer Genusswochen: Kulinarische Mitstreiter gesucht

Bernhard Munding vom Gasthof Adler Frechenrieden bei Markt Rettenbach freut sich, bei den Allgäuer Genusstagen dabei zu sein. © Marc Brugger

Unterallgäu - Um eine möglichst bunte kulinarische Vielfalt zu präsentieren, werden noch motivierte Gastronomen, Landwirte und handwerkliche Verarbeiter aus dem Ost- und Unterallgäu sowie Kaufbeuren und Memmingen gesucht, die an den Allgäuer Genusswochen teilnehmen.

Von Montag, 25. September, bis Sonntag, 8. Oktober, finden in den Landkreisen Unter- und Ostallgäu und in den kreisfreien Städten Memmingen und Kaufbeuren die Allgäuer Genusstage statt. Gastronomiebetriebe, Landwirte und handwerklich verarbeitende Betriebe, die sich an der Aktion beteiligen möchten, können sich bis Anfang Juni anmelden. Die Landkreise Ost- und Unterallgäu koordinieren die Aktion.



Seit 2019 finden die Genusstage jährlich im Ostallgäu und in Kaufbeuren statt. Ab diesem Jahr wird das Projekt als Allgäuer Genusstage auf das Unterallgäu und Memmingen ausgeweitet. Zwei Wochen lang bieten die teilnehmenden Gastronomiebetriebe spezielle Genusstage-Gerichte an, die aus regionalen Lebensmitteln hergestellt werden. Die extra dafür erstellte Speisekarte informiert die Gäste, von welchem Landwirt oder welchem handwerklichen Verarbeiter aus der Region die Zutaten für das Gericht stammen. Höfe und Verarbeiter können während der Genusstage einen Blick hinter die Kulissen anbieten, damit die Besucher direkt vor Ort erleben, wie Lebensmittel entstehen. „So können die Menschen die Region kulinarisch kennenlernen. Gastronomen, die Wert auf den regionalen Bezug von Lebensmitteln legen, und Erzeuger, die ihre Produkte in der hiesigen Gastronomie vermarkten möchten, sind zum Mitmachen aufgerufen“, sagt die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker. Ziel sei es, die Zusammenarbeit zwischen Landwirten, Verarbeitern und Gastronomen in der Region langfristig zu stärken. Der Unterallgäuer Landrat Alex Eder erläutert: „Die Genusstage sollen eine Initialzündung sein: Langfristig soll ein Netzwerk und ein Austausch zwischen den Beteiligten entstehen. Außerdem stärkt die Aktion auch bei den Verbrauchern das Bewusstsein für regionale Lebensmittel.“



Interessierte Gastronomen, Landwirte und handwerkliche Verarbeiter aus dem Ost- und Unterallgäu sowie Kaufbeuren und Memmingen können sich bis 4. Juni anmelden:



• beim Regionalmanagement des Landkreises Ostallgäu, Jana Kaufmann, Tel. 08342/911353, E-Mail: jana.kaufmann@lra-oal.bayern.de



• bei der Regionalentwicklung des Landkreises Unterallgäu, Florentien Waldmann, Tel. 08261/995-644, E-Mail: regionalentwicklung@lra.unterallgaeu.de.



Weitere Informationen gibt es unter www.allgaeuer-genusstage.de.

