Am 20. Mai startet die Badesaison in Mindelheim – Besucher dürfen sich über Neuerungen freuen

Von: Melanie Springer-Restle

Betriebsleiter Michael Jörg (links) freut sich auf die bevorstehende Badesaison. An heißen Tagen rechnet er mit 2.800 - 3.400 Badegästen pro Tag. © Springer-Restle

Mindelheim – Seit letztem Jahr gibt es im frisch renovierten Mindelheimer Freibad einige Neuerungen, die nicht nur den Badegästen, sondern auch Umweltschützern gefallen dürften. Betriebsleiter Michael Jörg und sein Team bereiten sich auf die Badesaison vor, damit die Gäste das Bad nicht nur technisch im neuen Glanz genießen können.

Wenn das Mindelheimer Freibad am 20. Mai seine Türen öffnet, können die Gäste erstmals seit der Pandemie die zahlreichen Neuerungen der Anlage unabhängig von der Besucherzahl ausreizen. An heißen Tagen rechnet Betriebsleiter Michael Jörg mit zwischen 2.800 und 3.400 Besuchern pro Tag. Letztere dürfen sich nicht nur über schattenspendende Sonnenschirme auf der Liegewiese freuen, sondern auch über Attraktionen wie den Wasserpilz, Massageliegen und Nackenduschen. Die jüngeren Badegäste können die neue Breitr­utsche nutzen oder für ihr eigenes Wellenbad in der Schaukelbucht sorgen. Zur Coronazeit durften maximal zwei Personen in die Bucht. Wenn alles so entspannt bleibt wie derzeit, gibt es keine Personenbegrenzung.



Jeder Pool mit eigenem Wasserkreislauf

Auch Hygienefreunde dürfen aufatmen. Denn während sich vor der Renovierung alle Becken einen Wasserkreislauf teilten, hat nun jeder Pool einen eigenen. „Die Wasserqualität ist nicht zu vergleichen mit früher“, sagt Betriebsleiter Jörg. Allein in das große Schwimmbecken mit seinen 50-Meter-Bahnen passen ungefähr 2.300 Kubikmeter Wasser. Pro Badegast werden täglich 30 Liter Frischwasser zugeführt, erklärt Jörg.



Auch für die Freibad-Mitarbeiterinnen Cindy Jahn (rechtes Bild: v. links) und Nadine Graf laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren: Auch die 50-Meter-Bahn kommt in den Genuss eines umfangreichen Frühjahrsputzes. © Springer-Restle

Die Filtration des Wassers ist der Natur nachempfunden. Das Beckenwasser wird durch diverse Gesteins- und Sandschichten gefiltert und hat danach Trinkwasserqualität. „Aber wir stellen auch chlorfreies Trinkwasser zur Verfügung“, scherzt Jörg. Was auch beruhigend ist in diesen Zeiten: In puncto Energieversorgung ist das Freibad fast autark, da die Beheizung durch Solarabsorber erfolgt. Die Dächer der Umkleidekabinen sind mit Solarplatten ausgestattet. Eine Wärmepumpe bezieht zudem Wasser bzw. Wärme aus der Mindel. Der Vorteil daran ist, dass die Flüsse, die in den Sommermonaten ohnehin zu warm sind, durch den Rückfluss des erkalteten Wassers etwas abkühlen. „Wir tun der Mindel eigentlich was Gutes“, so Jörg.



Die Duschen sind seit der letzten Renovierung genderfreundlich: Es gibt neben der herkömmlichen Aufteilung nach Geschlechtern neben den Mutter-Kind-Duschen nun auch Vater-Kind-Duschen.



Sport und Spiel

Auch die Freiflächen wurden neu gestaltet: Neben einem Volleyballplatz warten auf die kleineren Badegäste eine Schaukel, ein Klettergestell und ein Karussell. „Damit die Papas in Ruhe ein Bier trinken können oder etwas anderes zur Erfrischung“, so Jörg. Apropos leibliche Freuden: Auch das Freibadrestaurant wurde im Rahmen der Renovierungsmaßnahmen komplett neugebaut. Der Pächter Mehmet Türkeli und seine Frau Fatmagül freuen sich über das neue Ambiente und werden die Badegäste nicht nur mit üblichen Snacks wie Pommes & Co. versorgen, sondern auch mit Döner Kebab und süßen Schmankerln wie beispielsweise einer Mohren­kopfsemmel. Im Restaurant Pizzobello alias Krähennest selbst können auch andere Speisen wie Pizza bestellt werden.

Mehmet Türkeli (rechts) und seine Frau Fatmagül freuen sich, ihren Gästen eine reichliche Auswahl an Snacks anbieten zu können. © Springer-Restle

Naturnahes Ambiente

Das Mindelheimer Freibad liegt am Fuß der Mindelburg und bietet seinen Gästen ein naturnahes Ambiente, sodass dem nächsten Urlaubsfeeling nichts im Wege steht. Michael Jörg, der seit nunmehr 13 Jahren hier im Freibad arbeitet, und seine sieben Mitarbeiter freuen sich auf die Bade­saison