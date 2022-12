Blackout: „Persönliche Vorsorge treffen!“

Amberg: Auf der Bürgerversammlung Bilanz gezogen

Von: Klaus D. Treude

Viele Amberger waren der Einladung zur jüngsten Bürgerversammlung gefolgt. © Treude

Amberg – Mit Informationen zu aktuellen Gemeindethemen brachte Ambergs Erster Bürgermeister Peter Kneipp die Bürgerinnen und Bürger des Ortes anlässlich der Bürgerversammlung auf den neuesten Stand. Erfreulich viele Amberger waren seiner Einladung zu der Veranstaltung gefolgt.

Die Versammlung fand im neuen Dorfgemeinschaftshaus statt, dessen Einweihung mit Hilfe der Vereine und weiterer Helfer zu den Höhepunkten des Jahres 2022 gehörte. „Das Konzept ist aufgegangen“, so Kneipp, „die Gaststätte ist verpachtet, die Wohnung vermietet und der Kaisersaal wird von der Gemeinde verwaltet.“ Inzwischen wurden auch die Nutzungsgebühren festgelegt.



Der Kindergarten ist mit vier Gruppen ausgelastet, sein Betrieb ist der größte Ausgabeposten der Gemeinde. Nach Abzug der Zuschüsse und Beiträge muss die Gemeinde selbst noch 340.000 Euro übernehmen. Wegen der Umsetzung des gesetzlichen Anspruchs auf Ganztagsförderung von Kindern ab 2026 kommt auf die Gemeinde personell und finanziell einiges zu. Der Gemeinderat tendiert aktuell dazu, für diese Aufgabe einen neuen Hort zu bauen. Auch um die älteren Mitbürger macht man sich Gedanken. In Kürze soll das Thema „Seniorenkonzept“ mit einem Workshop für lokale Akteure und unter Beteiligung der Bürger gestartet werden. Ein weiteres Konzept befasst sich mit der innerörtlichen Entwicklung, deren Ziel es ist, die vielen freien Flächen und Leerstände im Ort zu schließen bzw. umzunutzen und an die bestehende Infrastruktur anzuschließen. Kneipp erwartet das Konzept bis Mitte nächsten Jahres. Es soll dann öffentlich diskutiert werden. Auch die Kanalsanierung im Oberfeld sprach der Bürgermeister an. Das dortige, bis zu 50 Jahre alte Kanalsystem wird Zug um Zug auf einen Freispiegelkanal umgestellt. In diesem Zusammenhang wird auch die Oberfläche der Nebelhornstraße neu gebaut. Für den – geschätzt 1,4 Millionen Euro teuren – Ausbau der Bergstraße liegen die Pläne vor, ein Zuschussgeber wird benötigt. Auch ein erneuter Antrag auf eine attraktive EU-Förderung blieb erfolglos, zwischenzeitlich hat die Gemeinde einen Förderantrag bei der Regierung von Schwaben gestellt.



Weitere laufende Projekte sind die Amberger Beteiligung an der Integrierten Ländlichen Entwicklung zwischen Lech und Wertach (übergreifendes Radwegenetz, Energienutzung). Historische Punkte innerhalb Ambergs sollen Stationen auf einem Rundweg durch den Ort sein.



Breitband: Fast im gesamten Ortsnetz stehen bis zu 250 Mbit/s im Download zur Verfügung. Für den Ausbau der sogenannten „grauen Flecken“ wurde die Förderung beantragt. Der Flexibus wird in Amberg mit seinen 40 Haltestellen gut bis sehr gut angenommen.



Blackout: „Persönliche Vorsorge treffen!“

Um für sich persönlich und seine Angehörigen Vorsorge für den Fall eines Blackouts treffen zu können, so Kneipp, möge man sich vorstellen, was bei Stromausfall nicht mehr funktionieren würde. Die Gemeinde beschäftige sich ihrerseits mit Vorkehrungen. So plane man einen zentralen Treff-/Infopunkt für die Bürger. Neuigkeiten aus dem Amberger Dorfleben können künftig über WhatsApp abgerufen werden.

„Der Weg ist richtig!“

Mit einem trotz aller Herausforderungen „sehr ordentlichen Ergebnis“, so Kämmerer Christian Schöffel, warte der Gemeindehaushalt 2022 mit fast 5,7 Mio. Euro auf. „Das ist schon eine ordentliche Nummer!“, so Schöffel. Erfreulich sei, dass die Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung bereits zum zweiten Mal über eine Million Euro lägen und die Gewerbesteuer einen Rekordwert von rund 400.000 Euro erreiche. Wie Kneipp ging er auf die hohen Personalkosten ein, die sich allerdings nicht vermeiden oder reduzieren ließen. Auch die Kreisumlage steige. 2019 bis 2021 habe man dem Vermögenshaushalt „bombastische Summen“ zugeführt, heuer werde der Betrag deutlich geringer ausfallen. Für Investitionen – etwa Restzahlungen für Dorfgemeinschaftshaus, Dorfplatz und Bachfreilegung, sowie Kanalbau im Oberfeld – hat die Gemeinde in 2022 circa 2,6 Millionen Euro eingeplant. Die dadurch aufzunehmenden Kredite werden zügig zurückgezahlt, die stark geschmälerte Rücklage wieder aufgebaut. Die hohen Ausgaben für Investitionen verstehe er als gutes Zeichen, habe man doch beständige Vermögenswerte geschaffen. Schöffel: „Alles okay!“ Der Weg der knapp 1.500 Einwohner zählenden Gemeinde sei richtig.





Was die Amberger bewegt

Auf entsprechende Fragen hin erklärte der Bürgermeister, dass der Zug für eine Amberger Beteiligung an der Photovoltaik-Freiflächenanlage in der ehemaligen Sendeanlage “nicht abgefahren“ sei. Zur Zeit würden verschiedene Möglichkeiten ausgelotet. Apropos Photovoltaik: Auf den Dächern aller gemeindlichen Liegenschaften soll in zwei Schritten Photovoltaik installiert werden. Von der Abschaltung der Straßenbeleuchtung nach Mitternacht bis in die frühen Morgenstunden rate der Bayerische Gemeindetag ab, da die Gemeinde dann für Vorfälle, die darauf zurückzuführen seien, haften müsse. Kneipp ergänzte, dass die Leuchten vor einigen Jahren auf sparsame LED umgerüstet wurden und bereits in der jetzigen Konfiguration nachts zwei Mal gedimmt werden sollten. Die Errichtung eines Blockheizkraftwerks könne die Gemeinde wegen der technischen Herausforderungen nicht leisten. Vielleicht wollen mehrere Bürger, so die Überlegungen, das Projekt genossenschaftlich betreiben, gegebenenfalls auch einen Investor ins Boot holen. Zum Thema Dorfladen sage er nur, „dass Bestrebungen da sind.“ Leider habe die Gemeinde nach der ärgerlichen Schließung der örtlichen Bankfiliale nicht den Abzug des Auszahlungsterminals und Auszugsdruckers verhindern können. Wegen zu geringer Nutzung wäre der Betrieb weder für die Bank noch einen anderen Betreiber zu teuer. Eine aus Lärm-, Sicherheits- und Gesundheitsgründen gewünschte Tempo-30-Zone im Bereich der Hauptstraße, einer Kreisstraße, könnte die Gemeinde nur dann anordnen, wenn sie zur Gemeindestraße herabgestuft würde. Dazu wäre allerdings eine Umgehungsstraße notwendig, die dann Kreisstraße wäre.



Mit einem Dank an alle, die sich heuer, in welcher Funktion auch immer, ehren- oder hauptamtlich für die Gemeinde engagiert haben, schloss Kneipp die Bürgerversammlung.