Amberg: Dorfladen „Tante Mina’s“ eröffnete im Rathausgebäude

Von: Klaus D. Treude

Am 13. Mai eröffnete Sabrina Zimmermann (rechts) ihren Dorfladen „Tante Mina’s“ in Amberg. Sie freut sich über die positive Resonanz. © Treude

Amberg – Kürzlich eröffnete Sabrina Zimmermann ihren Dorfladen „Tante Mina‘s“ im Amberger Rathaus. Damit wurde eine Lücke in der Nahversorgung geschlossen, die nach der Schließung des letzten Lebensmittelgeschäftes im Ort entstanden war.

Immer wieder seien Wünsche aus der Bevölkerung auf Einrichtung eines Geschäftes für den Verkauf von wichtigen Produkten des täglichen Lebens laut geworden, so Ambergs Bürgermeister Peter Kneipp. Die Gemeinde sei offen gewesen für diese Wünsche. Nachdem Zimmermann der Gemeinde im vergangenen Jahr der Gemeinde angeboten hatte, in Eigenregie einen Dorfladen zu betreiben, habe man beschlossen, ihr hierfür die umgebauten und renovierten Räume der ehemaligen Bankfiliale im Rathausgebäude zu verpachten. Die Gemeinde hatte diese Räume 2021 von der Bank erworben, als diese ihre Filiale in Amberg schloss.

In ihrem „Tante Mina’s“ genannten Dorfladen bietet Zimmermann, die Verkaufserfahrungen im direkten Marktverkauf sammelte, hochklassige regionale Produkte an.



Lokale Zulieferer

Den weitesten Transportweg haben Aufstriche und Schokoladen aus Kempten hinter sich. „Alle Waren sind regional“, sagt sie, „viele auch ‚Bio‘“. Die Palette der Waren reicht von Milchprodukten über Geflügel, Käse, Eier, Nudeln und Wurstwaren bis hin zu Semmeln, Brezn und anderen Backwaren sowie Kartoffeln, Mehl, Gewürze, Essig und Öl, Marmelade und Honig, Eis und Knabbereien, Kaffee und Tee bis hin zu alkoholfreien und alkoholischen Getränken, darunter Bier von regionalen Brauereien. Sogar eine kleine Auswahl an Kosmetik- und Dekoartikeln ist zu haben. „Der Kaffee wird übrigens in Bad Wörishofen geröstet und frisches Brot, Semmeln und Brezn von Mittwoch bis Samstag in aller Früh von einer Mindelheimer Traditions-Bäckerei angeliefert.“ Wer will, kann sich übrigens an Ort und Stelle einen frischen Kaffee zubereiten.



Öffnungszeiten

Der Dorfladen ist von Montag bis Donnerstag von 6 bis 22 Uhr, freitags und samstags von 6 bis 24 Uhr (und sonntags von 8 bis 18 Uhr) zur Selbstbedienung frei zugängig. Dienstag und Mittwoch von 16.30 – 17.30 Uhr und am Donnerstag von 9.30 – 11.30 Uhr ist Personal vor Ort. Bezahlen kann man entweder mit Bargeld, Kunden- oder EC-Karte, nachdem man seine Waren an einer unkompliziert zu bedienenden Kasse eingescannt hat.

Nun hoffen Sabrina Zimmermann und Bürgermeister Kneipp, dass die Bürger den so sehr herbei gewünschten Dorfladen auch gut annehmen. Die Resonanz seit der Eröffnung am 13. Mai ist jedenfalls ausgesprochen positiv.