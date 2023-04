Amberg entwickelt altersgerechtes Quartierskonzept

18 Unterallgäuer Gemeinden arbeiten inzwischen an der seniorengerechten Quartiersentwicklung. Neu dabei, das freut auch Bürgermeister Peter Kneipp (Mitte), ist Amberg. © Büchele

Amberg - Auch die Gemeinde Amberg entwickelt ein altersgerechtes Quartierskonzept. Sie ist damit eine von 18 Unterallgäuer Kommunen, die mit der sogenannten Quartiersentwicklung das Ziel verfolgen, dass ältere Menschen auch mit Hilfebedarf möglichst lange in ihrem vertrauten Umfeld wohnen bleiben können.

Unterstützt werden sie von der Seniorenkonzept-Koordinationsstelle am Landratsamt und der Arbeitsgruppe für Sozialplanung und Altersforschung (AfA).

Impulse für die Arbeit in Amberg gab es beim jüngsten Austauschtreffen der Gemeinden mit altersgerechten Quartierskonzepten im Landratsamt. Seniorenkonzept-Koordinator Hubert Plepla freute sich, dass mit Amberg eine weitere Gemeinde dabei ist. Denn der demografische Wandel mit immer mehr älteren und damit auf Hilfe angewiesenen Menschen mache auch vor dem Unterallgäu nicht halt. Laut Berechnungen des Statistischen Landesamts sei die Bevölkerung im Unterallgäu bereits älter als der Schnitt in Schwaben und Bayern, so Plepla.

„Es ist gut, wenn sich die Gemeinden diesen Herausforderungen stellen und mit der Quartiersgestaltung das Leben und Wohnen der älteren Menschen in den Fokus nehmen. Man darf dies nicht dem Zufall überlassen und muss mit passgenauen Handlungsstrategien darauf reagieren.“ Genau darum geht es auch Ambergs Bürgermeister Peter Kneipp: „Wir möchten vorsorgen und gute Bedingungen für unsere ältere Bevölkerung schaffen. Dazu benötigen wir aber neben dem ehrenamtlichen Engagement eine hauptamtliche Koordination und Begleitung in der Gemeinde.“

Die ersten Schritte in Amberg sind übrigens schon erfolgt. So fand ein Workshop mit lokalen Akteuren mit einer Bestandsaufnahme zu den Themen Pflege, Soziales und Wohnen statt. Als Nächstes sind eine Sozialraumanalyse mit einer Bürger-Befragung sowie eine Bürgerwerkstatt geplant.

wk