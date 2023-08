Sanitäter zeigt Ersthelfer nach Unfall bei Mindelheim an

Der verunfallte BMW M4 neben der A96 bei Mindelheim. © AOV

Mindelheim - Im Juni 2022 kam es aufgrund von Starkregen auf der A96 rund um Mindelheim zu mehreren Aquaplaningunfällen. Unter anderem verunglückte ein 24-jähriger Österreicher mit seinem hochmotorisierten BMW M4. An der Anschlussstelle Mindelheim, Fahrrichtung Lindau, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte in die Mittelschutzleitplanke und schleuderte in den Grünstreifen zwischen Ein- und Ausfahrt. Dabei riss er noch eine Hinweistafel und andere Verkehrsschilder heraus, die auf die Fahrbahn flogen.

Der Unfall wurde zufällig von einem 37-jährigen Gesundheits- und Krankenpfleger beobachtet, der gerade auf dem Weg zum Nachtdienst in ein Ostallgäuer Krankenhaus war. Er setzte sofort einen Notruf ab und teilte mit, er sei unterwegs zur Unfallstelle, um Erste Hilfe zu leisten.

Noch auf der Autobahnbrücke wendete er und lief zur Unfallstelle. Nach der ersten Kontaktaufnahme mit dem Fahrer des Unfallautos stellte sich heraus, dass noch weitere Personen im Fahrzeug waren. Währenddessen eilte ein weiterer Ersthelfer zur Unfallstelle. Nachdem die Patienten von diesem betreut wurden, entschied sich der Krankenpfleger, die Unfallstelle abzusichern.

Nachdem der 37-Jährige nebenberuflich auch Blaulichtfotograf ist, führt er in seinem Auto eine gelbe Rundumkennleuchte und ein Heckwarnsystem mit sich. Er stellte sein Fahrzeug an der Ausfädelspur zur Sicherung der Unfallstelle ab. Dazu musste er einige hundert Meter fahren, einen Radweg queren und dann an der Behelfsausfahrt wieder in Richtung Lindau auf die A96 auffahren.

Dieser Vorgang wurde von der Besatzung eines Rettungswagens des BRK Mindelheim beobachtet, der ihn prompt anzeigte – wegen des Befahrens der Behelfsausfahrt, was dem Angeklagten schließlich in einem Bußgeldbescheid zur Last gelegt wurde.

Amtsgericht Memmingen stellt Verfahren ein

Vergangene Woche kam es zum Gerichtstermin am Memminger Amtsgericht. Das Befahren der Behelfsausfahrt sei vom Angeklagten eingeräumt worden, teilte das Amtsgericht Memmingen im Nachgang dazu mit. „Er führte jedoch aus, dies zum Zwecke der schnellstmöglichen Sicherung der Unfallstelle und der Rückkehr zu den Verletzten und nicht zur Erlangung einer besseren Fotoposition gemacht zu haben. Diese Einlassung konnte im Rahmen der Beweisaufnahme nicht widerlegt werden.“

So kam auch die Richterin vor Ort zu dem Schluss: „Ich werde das Verfahren einstellen.“ Beim nächsten Mal solle der Angeklagte die Beteiligten bitte gleich aufklären, welche Rolle er gespielt hat, dann könne man sich den ganzen Aufwand sparen.