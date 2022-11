AOK-Radl-Aktion: Gewinnerin aus Amberg pendelte an 55 Tagen mit dem Fahrrad

Teilen

Sandra Brunn (3. v. links) aus Amberg ist die Gewinnerin der diesjährigen AOK-Gesundheitsaktion. Ihr gratulierten (v. links) Bernhard Kleber (stellvertretender Personalleiter Fa. Salamander), Herbert Heiss (Radcenter Heiss Memmingen), Klaus Schöllhorn (Marketingleiter AOK) und Alfred Schneider (AOK-Firmenkundenberater). © Klaus Schöllhorn

Türkheim/Unterallgäu – Rund 8,84 Millionen Kilometer haben 62.969 bayerische Teilnehmende der AOK-Gesundheitsaktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ in den Sommermonaten zurückgelegt – und die Umwelt dadurch um rund 1,7 Millionen Kilogramm Kohlendioxid entlastet. In der Stadt Memmingen und dem Landkreis Unterallgäu nahmen insgesamt 533 Beschäftige aus über 150 verschiedenen Betrieben an der Aktion teil und radelten gemeinsam beachtliche 281.119 Kilometer.

Wie die AOK nun mitteilt, wurden nach Abschluss der Aktion die Gewinner ermittelt. Den regionalen Hauptpreis, einen 500 Euro-Gutschein des Radcenters Heiss in Memmingen, gewann Sandra Brunn von der Firma Salamander Industrie Produkte GmbH in Türkheim. Sie radelte an 55 Tagen insgesamt 330 Kilometer von Amberg zu ihrem Arbeitsplatz und zurück. Wie die AOK betont, werden die Gewinne werden wie jedes Jahr von Unternehmen gestiftet und sind nicht aus Beiträgen finanziert.



Mit dem Ergebnis der Aktion zeigte sich die AOK zufrieden. „Coronabedingt waren auch in diesem Jahr erneut einige Teilnehmer im Homeoffice und konnten nicht ihren Arbeitsweg als ‚Fitness-Strecke‘ nutzen“, erklärt Klaus Schöllhorn, Marketingleiter der AOK Direktion Memmingen-Unterallgäu. „Wir haben daher unsere Spielregeln aus den vergangenen Jahren beibehalten und auch Fahrten rund um das Homeoffice mitgezählt.“



Der DGB Bayern und die vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. unterstützen die gemeinsame Initiative von ­ADFC und AOK im Freistaat. Beide Partner sind von Anfang an dabei. Die vbw fördert die Initiative finanziell.