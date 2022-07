So sieht es im Unterallgäu aus

Unterallgäu: Zunächst arbeitslos gemeldete Ukrainer erhöhen Arbeitslosenzahlen trotz des saisontypischen Rückgangs

Teilen

Die Arbeitslosenquote im Unterallgäu liegt derzeit bei 2,0 Prozent. Der Arbeitsagentur wurden insgesamt 438 neue, vakante Stellen gemeldet. © Springer-Restle

Unterallgäu – Erstmals seit Jahresanfang ist die Arbeitslosenquote in der Region der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen gestiegen – von 2,2 Prozent im Mai auf 2,5 Prozent im Juni. Der Anstieg kommt erwartet: „Zurückzuführen ist dieser Anstieg auf die ukrainischen Geflüchteten, die in diesem Monat zum ersten Mal bei uns in der Arbeitslosenstatistik relevant auftauchen“, erklärt Maria Amtmann, Leiterin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen.

„Grund dafür ist der Rechtskreiswechsel der Geflüchteten zum 1. Juni – weg vom Asylbewerberleistungsgesetz, für das die kommunalen Ausländerbehörden zuständig sind, hin zur Grundsicherung des SGB II, die durch die sieben Jobcenter in unserem Agenturbezirk geleistet wird. Stellen die Geflüchteten dort einen Antrag auf Grundsicherung, ist damit für die arbeitsfähigen Personen unter ihnen, die mindestens 15 Stunden in der Woche arbeiten können, grundsätzlich auch eine Arbeitslosmeldung verbunden – und damit das Erscheinen in der Arbeitslosenstatistik“, erklärt Amtmann.



Betrachtet man dagegen alleine die Zahlen der im Bereich der Arbeitsagentur (SGB III) arbeitslos gemeldeten Personen, ist von Mai auf Juni ein saisontypischer leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen: „Dies zeigt, dass die Allgäuer Betriebe weiterhin über ein hohes Einstellungspotential verfügen und Arbeitskräfte suchen. Viele signalisieren uns auch ein großes Interesse, ukrainische Geflüchtete einzustellen – und zwar in ganz unterschiedlichen Branchen. Momentan scheitert es oft noch an der Sprachhürde und man darf natürlich nicht vergessen, dass auch die Geflüchteten Zeit benötigen, um bei uns anzukommen“, so Amtmann weiter. Die Mehrzahl der Geflüchteten sind bekanntermaßen Frauen, die häufig betreuungsbedürftige Kinder mitgebracht haben. Sie brauchen als erstes eine Unterkunft, gesicherte Kinderbetreuung und in manchen Fällen auch ausreichende Mobilität, um sich auf Arbeitssuche begeben zu können. „Insgesamt bin ich aber sehr optimistisch, dass die Geflüchteten – nicht zuletzt auch aufgrund der äußerst engagierten Arbeit der Jobcenter sowie der ehrenamtlichen Helferkreise – längerfristig gut in den Arbeitsmarkt integriert werden können, wenn sie denn länger bleiben möchten oder müssen“, äußert sich Amtmann positiv.



So sieht es im Unterallgäu aus

Im Juni waren zum Stichtag 1.690 Menschen im Kreis Unterallgäu arbeitslos gemeldet – 162 Personen bzw. 10,6 Prozent mehr als im Vormonat (im Vergleich zum Vorjahresmonat: minus 151 Personen bzw. 8,2 Prozent). Die Arbeitslosenquote stieg im Vergleich zu Mai um 0,2 Punkte auf 2,0 Prozent (Vergleich Vorjahresmonat: minus 0,2 Punkte). Die Firmen meldeten der Arbeitsagentur 438 neue vakante Stellen, 65 Stellen bzw. 17,4 Prozent mehr als noch im Mai. Der gesamte Stellenbestand stieg im Vergleich zum Vormonat um 151 Stellen bzw. 8,4 Prozent auf 1.956. Am höchsten war die Arbeitskräftenachfrage bei den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen inkl. Arbeitnehmerüberlassung (643 zu besetzende Stellen), im verarbeitenden Gewerbe (334 Stellen), im Gesundheits- und Sozialwesen (234 Stellen), im Baugewerbe (168 Stellen), bei den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (155 Stellen) und im Handel (133 Stellen).



Seit Oktober 2021 haben sich bei der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen 2.815 junge Menschen ausbildungssuchend gemeldet – 106 Personen bzw. 3,6 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Von diesen waren zum Stichtag im Juni noch 1.002 Jugendliche ohne Ausbildungsplatz.



Während die Bewerberzahl seit Jahren sinkt, ist ein Rekord bei den gemeldeten Ausbildungsstellen zu verzeichnen: im Juni waren der Arbeitsagentur seit Berichtsjahresanfang durch die Allgäuer Betriebe 5.984 Ausbildungsstellen gemeldet worden. Davon waren zum Stichtag im Juni noch 3.116 Stellen unbesetzt.



Dies bedeutet, dass insgesamt auf jeden Ausbildungssuchenden mehr als zwei Ausbildungsstellen kommen und dass derzeit jeder noch unversorgte Ausbildungssuchende statistisch unter mehr als drei offenen Ausbildungsstellen wählen kann.



Die Top Ten der noch unbesetzten Ausbildungsstellen sind die Ausbildungen Verkäufer (223 offene Stellen), Kauffrau/-mann Einzelhandel (221 Stellen), Kaufmann/-frau Büromanagement (94 Stellen), Fachkraft Lagerlogistik (90 Stellen), Industriemechaniker (89 Stellen), Zahnmedizinischer Fachangestellter (86 Stellen), Koch (80 Stellen), Maurer (79 Stellen), Bankkauffrau/-mann (78 Stellen) und Handelsfachwirt (75 Stellen). Dazu kommen noch circa 2.000 weiterhin offene Stellen in zum Teil unbekannteren, aber interessanten und lukrativen Bereichen: Fachkraft Lagerlogistik, Fachkraft Lebensmitteltechnik oder Zerspanungsmechaniker, um nur einige Beispiele zu nennen.

Berufsberatung im Freibad

Die Berufsberater der Arbeitsagentur Kempten-Memmingen sind derzeit aktiv zu Sprechstunden an allen Schularten unterwegs, um Schüler über ihre Ausbildungsmöglichkeiten zu beraten. Dazu findet im Rahmen des „Sommers der Berufsausbildung“ zusammen mit den Kammern IHK und HWK sowie dem Kemptener Freibad CamboMare und dem Memminger Freibad an je einem Tag im Juli ein Aktionstag mit Infoständen direkt in den beiden Freibädern statt. Jugendliche können dort vor Ort Kontakt zu Beratern knüpfen und sich über Ausbildungsstellen und berufliche Möglichkeiten informieren.



„Ich empfehle allen Jugendlichen, die noch nicht genau wissen, wie es für sie nach diesem Schuljahr weitergeht, einen Beratungstermin mit der Berufsberatung zu vereinbaren. Unsere Berater kennen den Ausbildungsmarkt in der Region genau und wissen, wo es für die einzelnen Jugendlichen gute Chancen gibt. Dazu beraten sie umfassend und neutral zu allen schulischen und beruflichen Wegen und kennen für besondere Situationen auch gute Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten“, rät Maria Amtmann.

wk