Duale Ausbildungsstellen auf dem Vormarsch

Arbeitslosenzahlen: Erstmals besser als vor der Pandemie

Im Januar rutschen die Arbeitslosenzahlen zum ersten Mal unter den Stand vor der Pandemie. © Springer-Restle

Unterallgäu – In Hinblick auf den Arbeitsmarkt begann das neue Jahr mit einer guten Nachricht:

Die Arbeitslosenquote im Januar ist um 0,1 Punkt niedriger als im Vorkrisen-Januar 2020. Der saisonale Anstieg fällt diesen Januar zudem geringer aus als in den Vorjahren.

„Die Arbeitslosenzahlen sind im Januar 2022 erwartungsgemäß angestiegen“, berichtet Maria Amtmann, Leiterin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen. „Dies hängt mit der Winterwitterung zusammen, aufgrund der einige davon abhängige Unternehmen – zum Beispiel aus der Baubranche - Arbeitskräfte zumindest vorübergehend ausstellen mussten. Zudem enden Arbeitsverträge häufig zum Jahres- bzw. Quartalsende und die betroffenen ArbeitnehmerInnen melden sich arbeitslos. Was mich daran dennoch freut: Der Zuwachs an arbeitslosen Personen von Dezember zu Januar fällt in diesem Jahr geringer aus als in den Vorjahren, und die Arbeitslosenquote liegt mit 2,7 Prozent erstmals seit Beginn der Pandemie unter der Quote des Vorkrisen Vergleichsmonats Januar 2020. Die damalige Quote betrug 2,8 Prozent. Dies zeigt: Der Arbeitsmarkt stabilisiert sich weiter auf Vorkrisenniveau, und auch die aktuellen coronabedingten Einschränkungen schlagen sich nicht in einer erhöhten Arbeitslosigkeit nieder. Ich bin optimistisch, dass die Unternehmen im bayerischen Allgäu auch die kommenden Monate ohne größeren Personalabbau bewältigen können.“

Der Bestand an arbeitslosen Bürgerinnen und Bürgern lag im Januar im Agenturbezirk bei 10.634 Personen – 865 Personen bzw. 8,9 Prozent mehr als im Vormonat



Dezember. Dieser Anstieg fällt in diesem Jahr moderater als in den Vorjahren. Zum Vergleich: von Dezember 2020 zu Januar 2021 betrug der Anstieg 1.504 Personen (12,2 Prozent) und von Dezember 2019 zu Januar 2020 – also noch vor Pandemie-beginn – 963 Personen (10,0 Prozent).



Die Arbeitslosenquote stieg von Dezember zu Januar um 0,2 Punkte auf 2,7 Prozent und lag damit um 0,9 Punkte niedriger als im Vorjahresjanuar 2021 und 0,1 Punkt unter der Quote des Januars 2020.



Ebenfalls erwartungsgemäß und saisonal bedingt meldeten die Firmen bis zum Stichtag im Januar der Arbeitsagentur mit 1.138 vakanten Stellen 144 Stellen weniger als noch im Dezember – ein Minus von 11 Prozent. Positiv: der Bestand an zu besetzenden Arbeitsstellen betrug damit 6.970 – ein deutliches Plus im Vergleich zum Vorjahresmonat (374 Stellen bzw. 49,0 Prozent mehr) und auch zum Vorkrisenjanuar 2020 (damaliger Bestand: 5.892 Stellen). Den größten Arbeitskräftebedarf haben die Allgäuer Unternehmen im Bereich der sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen, in denen die Arbeitnehmerüberlassung enthalten ist (2.112 vakante Stellen), im verarbeitenden Gewerbe (850 freie Stellen), im Gesundheits- und Sozialwesen (755 Stellen), im Handel (747 Stellen) sowie im Gastgewerbe (701 Stellen) und im Baugewerbe (522 Stellen).

Duale Ausbildungsstellen auf dem Vormarsch

Seit Oktober 2021 haben sich bis zum Stichtag im Januar 2022 1.923 junge Menschen in der Berufsberatung der Arbeitsagentur Kempten-Memmingen ausbildungssuchend gemeldet – 106 Jugendliche bzw. 5,2 Prozent weniger als noch im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Dagegen haben die Allgäuer Unternehmen bereits 5.021 duale Ausbildungsstellen gemeldet – 411 Stellen bzw. 9,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Eine fundierte Prognose für den Ausbildungsmarkt des Berichtsjahres 2021/22 (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022) lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht stellen, da verschiedene Faktoren die Zahlen beeinflussen – um Beispiel, wie oft Berufsberaterinnen und Berufsberater in diesem Schuljahr schon an den Schulen mit ausbildungssuchenden SchülerInnen Kontakt aufnehmen konnten – und momentan auch noch verzerren können. Der Januar 2022 ist der erste Monat, in dem die Arbeitslosenquote des gesamten bayerischen Allgäus unter den Wert des Vergleichsmonats vor Beginn der Coronakrise sank.

wk