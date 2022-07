Blick ins Unterallgäu

Arbeitslosenstatistik im Allgäu: Zu- und Abgänge halten sich die Waage

Teilen

Die Arbeitslosenquote im Unterallgäu liegt derzeit bei 2,0 Prozent. © Springer-Restle

Unterallgäu/Region – Zum Stichtag im Juli ist die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Kempten-Memmingen, dem auch der Landkreis Unterallgäu angehört, unverändert bei 2,5 Prozent geblieben. Während vor allem junge Leute (U25) wegen eines abgeschlossenen Bildungsabschnitts (Schule oder Studium) neu in der Arbeitslosenstatistik auftauchen, haben einige Ukrainer in der Region einen Job gefunden oder sind anderweitig untergekommen.

„Der Arbeitsmarkt zeigt momentan seine typische Entwicklung zum Ferienstart“, erklärt Maria Amtmann, Leiterin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen. „Junge Menschen, die Schule, Studium oder Ausbildung beendet haben und entweder ab Herbst eine weitere Schule besuchen oder mit einer Arbeit beginnen werden, melden sich – meist vorübergehend – arbeitslos.“ Erfreulich sei laut Amtmann, dass im Bereich der Jobcenter die Arbeitslosenzahl wieder etwas gesunken ist. Das zeige, dass die meisten der ukrainischen Geflüchteten in der Region mittlerweile in den Jobcentern gemeldet sind und sich zum Teil auch schon wieder aus der Arbeitslosigkeit verabschiedet haben – sei es wegen eines Sprachkurses, der Rückkehr in die Heimat oder einen neuen Job in Deutschland.



Im Juli waren 9.909 Menschen im Agenturbezirk Kempten-Memmingen arbeitslos gemeldet – 56 Personen bzw. 0,6 Prozent mehr als im Vormonat Juni und 380 Personen bzw. 3,7 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Dies entspricht einer Arbeitslosenquote von 2,5 Prozent, die damit zum Vormonat unverändert bleibt und um 0,1 Punkt niedriger ist als im Vorjahresmonat.



Der Arbeitsstellenmarkt in der Region zeigt sich ebenfalls stabil: „Der Zugang offener Stellen hat im Juli etwas abgenommen – auch in den Unternehmen ist Urlaubssaison und manche schließen für Betriebsferien. Mit Neueinstellungen wird daher oft bis September gewartet“, weiß Amtmann. Das sei auch der Grund für folgende Zahlen: Im Juli haben sich 1.185 Personen aus einer Erwerbstätigkeit arbeitslos gemeldet, während 940 Menschen sich aus Arbeitslosigkeit in eine Erwerbstätigkeit abmelden konnten.



Der Bestand offener Stellen hat im Juli einen neuen Rekordwert von 8.420 erreicht – ein Plus von 85 Stellen bzw. 1 Prozent im Vergleich zu Juni sowie ein Plus von 1.976 Stellen bzw. 31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. „Das zeigt, dass bis jetzt trotz Material­engpässen und steigender Energiekosten in unserer Region kein wirtschaftlicher Einbruch stattgefunden hat“, schlussfolgert die Agenturleiterin.



Große Chancen für junge Ausbildungssuchende bietet weiterhin der Ausbildungsmarkt: „Knapp 2.800 Ausbildungsstellen sind derzeit noch frei und bieten jungen Menschen beste Chancen auf eine gesicherte berufliche Zukunft – ich rate Jugendlichen, die noch unsicher sind, was sie im Herbst machen sollen, sich mit unseren Berufsberatern in Verbindung zu setzen“, rät Amtmann.

Blick ins Unterallgäu

Und wie sieht´s im Landkreis aus? Im Juli waren zum Stichtag 1.672 Menschen im Kreis Unterallgäu arbeitslos gemeldet – 18 Personen bzw. 1,1 Prozent weniger als im Vormonat und 116 Personen bzw. 6,5 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote lag wie bereits im Vormonat Juni bei 2,0 Prozent – ein Minus von 0,1 Punkt im Vergleich zum Vorjahresmonat.



Die Unterallgäuer Firmen meldeten der Arbeitsagentur 300 neue vakante Stellen, 138 Stellen bzw. 31,5 Prozent weniger als im Vormonat und 31 Stellen bzw. 9,4 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Der gesamte Stellenbestand stieg im Vergleich zu Juni leicht um 5 Stellen bzw. 0,3 Prozent auf 1.961 (Vergleich Vorjahresmonat: ein Plus von 467 Stellen bzw. 31,3 Prozent). Am höchsten war die Arbeitskräftenachfrage bei den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen inkl. Arbeitnehmerüberlassung (630 zu besetzende Stellen), im verarbeitenden Gewerbe (336 Stellen), im Gesundheits- und Sozialwesen (252 Stellen), im Baugewerbe (175 Stellen) und bei den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (147 Stellen).

Arbeitslosigkeit im Allgäu-Vergleich: Landkreis Lindau: 2,4 (Prozent)

Landkreis Unterallgäu: 2,0 Landkreis Oberallgäu: 2,1

Landkreis Ostallgäu: 2,4

Stadt Kaufbeuren: 4,5

Stadt Memmingen: 3,4 Stadt Kempten: 3,5

Agenturbezirk gesamt: 2,5