Die Zahlen aus dem Landkreis Unterallgäu

Arbeitsmarkt im Allgäu: Mehr Arbeitslosigkeit, hoher Personalbedarf

Die Arbeitslosigkeit im Unterallgäu ist im Mai weiter gesunken – auf jetzt nur noch 1,8 Prozent. © wk

Unterallgäu – Im August sind die Arbeitslosenzahlen im bayerischen Allgäu saisonbedingt weiter angestiegen: „Die Zahl arbeitsloser Personen ist wieder über die 10.000er Marke auf 10.480 geklettert: das sind 571 arbeitslose Menschen mehr als noch im Juli“, erklärt Horst Holas, stellvertretender Leiter der Arbeitsagentur Kempten-Memmingen. „Sieht man sich die Altersstruktur der neu arbeitslos gemeldeten Personen an, sind mehr als 350 von ihnen unter 25 Jahre alt.“

Im August setzt sich alljährlich die Entwicklung des Vormonats Juli fort: junge Menschen, die mit Schule, Ausbildung oder Studium fertig geworden sind, melden sich vorübergehend arbeitslos, um sich dann im September in den meisten Fällen wieder mit Schule, Arbeit, Ausbildung oder Studium aus der Arbeitslosigkeit abzumelden – die Trendwende ist also absehbar. Erfreulich derweil: „Bei den älteren Menschen über 50 Jahren und der Personengruppe langzeitarbeitsloser Menschen ist die Arbeitslosigkeit im August leicht zurückgegangen“, zeigt sich Horst Holas erfreut.



Der Bestand offener Stellen ist zwar im August erstmals in diesem Jahr leicht gesunken, aber weiterhin auf hohem Niveau. Holas: „Die Allgäuer Unternehmen haben weiterhin in fast allen Bereichen mit einem Fachkräftemangel zu kämpfen – und dies trotz aller Unwägbarkeiten in Zusammenhang mit steigenden Energiekosten, hoher Inflation und Materialengpässen.“ Hier gibt es über die Agentur für Arbeit für Betriebe und deren Beschäftigte vielfältige Beratungs- und Qualifizierungsangebote.



Auf dem Ausbildungsmarkt sind immer noch etliche Ausbildungsstellen offen: „Auch nach dem 1. September ist noch ein Ausbildungsstart möglich“, erklärt der stellvertretende Agenturleiter. Zum Stichtag im August waren davon noch 2.348 Ausbildungsplätze unbesetzt – 417 Ausbildungsplätze bzw. 21,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Dieser Zahl offener Ausbildungsstellen stehen derzeit noch 383 junge ausbildungssuchende Menschen ohne Ausbildungsplatz gegenüber – 86 Personen bzw. 18,3 Prozent weniger als im letztjährigen August. Damit kommen auf jeden noch Ausbildungssuchenden mehr als sechs offene Ausbildungsstellen. Offene Ausbildungsstellen waren im August vor allem noch in den Ausbildungsberufen Verkäufer/in, Kauffrau/-mann – Einzelhandel, Kauffrau/-mann – Büromanagement, Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r und Köchin/Koch gemeldet.



Arbeitslosenzahlen im Allgäu im Vergleich: Landkreis Lindau: 2,4 (Prozent)

Landkreis Unterallgäu: 2,0 Landkreis Oberallgäu: 2,3

Landkreis Ostallgäu: 2,6

Stadt Kaufbeuren: 4,6

Stadt Memmingen: 3,4 Stadt Kempten: 3,7

Agenturbezirk gesamt: 2,7

Im August waren im Bezirk der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen 10.480 Menschen arbeitslos gemeldet – 571 Personen bzw. 5,8 Prozent mehr als im Juli und 16 Personen bzw. 0,2 Prozent mehr als im Vorjahres-August. Die Arbeitslosenquote ist damit im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 2,7 Prozent gestiegen und ist damit ebenso hoch wie im August des Vorjahres.



Die Zahlen aus dem Landkreis Unterallgäu

Im Landkreis Unterallgäu waren 1.727 Menschen arbeitslos gemeldet – 55 Personen bzw. 3,3 Prozent mehr als im Vormonat und 106 Personen bzw. 5,8 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote lag im August bei 2,0 Prozent – sie blieb damit im Vergleich zu Juli gleich und verringerte sich im Vergleich zum August letzten Jahres um 0,2 Punkte. Die Unterallgäuer Betriebe meldeten der Arbeitsagentur 329 neue vakante Stellen – 29 Stellen bzw. 9,7 Prozent mehr als im Vormonat und 82 Stellen bzw. 20,0 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Der gesamte Stellenbestand lag im August bei 1.956 – ein Minus von 5 Stellen bzw. 0,3 Prozent im Vergleich zu Juli und ein Plus von 415 Stellen bzw. 26,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahres-August.



Am höchsten war die Arbeitskräftenachfrage bei den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen inkl. Arbeitnehmerüberlassung (624 zu besetzende Stellen), im verarbeitenden Gewerbe (323 Stellen), im Gesundheits- und Sozialwesen (272 Stellen), im Baugewerbe (165 Stellen) und bei den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (154 Stellen).