So ist die Lage im Landkreis Unterallgäu

Arbeitsmarkt: Mehr offene Stellen als Arbeitslose im Landkreis Unterallgäu

Viele Firmen im Unterallgäu suchen derzeit nach neuen Mitarbeitern. © Tobisch

Unterallgäu/Region – Die Arbeitslosenquote im Allgäu – auch im Landkreis Unterallgäu – ist im April einmal mehr gesunken. In der Region beträgt sie nurmehr 2,3 Prozent, im Unterallgäu gar nur 1,9 Prozent. Die Zahl offener Stellen befindet sich derweil auf einem Rekordstand und insbesondere Nachwuchs ist in vielen Firmen dringend gesucht.

„Im Vergleich zum Vormonat sind die Arbeitslosenzahlen im April noch einmal deutlich gesunken“, freut sich Maria Amtmann, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen. „Die Arbeitslosenquote unterschreitet mit aktuell 2,3 Prozent auch die des Vorpandemiemonats April 2019: damals lag die Quote bei 2,4 Prozent.“ Zu den niedrigen Arbeitslosenzahlen kommt ein neuer Rekordwert an offenen Stellen: 8.098 vakante Stellen meldeten die Allgäuer Firmen der Arbeitsagentur im April. „Das sind deutlich mehr offene Stellen als im Vor-Corona- April 2019: damals betrug der Stellenbestand 6.907 Stellen“, erklärt Amtmann. Am häufigsten gesucht wurden im April Arbeitskräfte im Bereich Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen inkl. der Arbeitnehmer­überlassung (2.269 Stellen), im verarbeitenden Gewerbe (1.073 Stellen), im Handel (859 Stellen), im Gesundheits- und Sozialwesen (826 Stellen) sowie im Baugewerbe (614 Stellen).



Das aktuelle Kriegsgeschehen in der Ukraine zeigt laut der Agentur für Arbeit derzeit noch keine Auswirkung auf die Allgäuer Arbeitsmarktzahlen. Die Auftragsbücher vieler Unternehmen sind voll, und weiterhin ist der Fachkräftemangel ein drängendes Problem der Allgäuer Betriebe. „Hier unterstützt die Arbeitsagentur mit mehreren Instrumenten“, führt die Leiterin der Arbeitsagentur aus. „Mit Hilfe des Qualifizierungschancengesetzes fördern wir in Unternehmen die Qualifizierung beschäftigter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“



Händeringend gesucht sind im Allgäu auch weiterhin Azubis: Im April waren laut Angaben der Arbeitsagentur noch 3.327 Ausbildungsstellen unbesetzt und 1.176 Jugendliche ohne Ausbildungsplatz. Statistisch kommen daher aktuell auf jeden derzeit noch unversorgten Ausbildungssuchenden 2,83 offene Stellen. „Es ist bereits absehbar, dass auch in diesem Jahr viele Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben werden“, so das ernüchternde Fazit der Agentur für Arbeit. Positiv betrachtet bedeutet das aber auch: Die Ausbildungsbereitschaft der Allgäuer Betriebe ist weiterhin groß. Die Arbeitsagentur betont: „Trotz einer mit schwer einschätzbaren Risiken behafteten wirtschaftlichen Situation suchen die Unternehmen so viele Auszubildende wie nie zuvor. Dem Thema Fachkräftemangel versuchen sie verstärkt, mit eigener Ausbildung zu begegnen.“



So ist die Lage im Landkreis Unterallgäu

1.627 Unterallgäuer waren im April arbeitslos gemeldet – 122 Personen weniger als im Vormonat und ein Minus von 7,0 Prozent. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zu März um 0,2 Punkte auf 1,9 Prozent. Die Fir-men meldeten der Arbeitsagentur 342 neue vakante Stellen, 22 weniger als im Vormonat (minus 6,0 Prozent). Der Stellenbestand stieg damit um 76 Stellen auf 1.843 Stellen (plus 4,3 Prozent). Am höchsten war die Arbeitskräftenachfrage bei den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen inkl. Arbeitnehmer­überlassung (674 zu besetzende Stellen), im verarbeitenden Gewerbe (339 vakante Stellen), im Baugewerbe (166 Stellen), im Handel (133 Stellen) und im Gesundheits- und Sozialwesen (144 Stellen).

wk