Art in the box: Miniaturen-Ausstellung in Mindelheims kleinster Kunstgallerie

Von: Melanie Springer-Restle

Nicht nur bekannte Motive wie den Pariser Eifelturm hat der Künstler Martin Engewicht in eine Miniatur verwandelt. Bei Art in the Box findet sich derzeit eine kleine, aber feine Ausstellung. © Grabwoski

Mindelheim – In Mindelheims kleinster Kunstgallerie der Welt gbit es derzeit eine Ausstellung für Minimalisten. Unter dem Motto „Big things going micro“ stellt der Amberger Künstler, Martin Engewicht, eine Serie an Miniaturbildern aus.

Die Bilder sind mit einem sehr spitzen Bleistift direkt und ohne weitere Hilfsmittel mit der Hand gezeichnet. Die Motive sind allesamt Dinge, die in natura vergleichsweise groß sind.



Bei den meisten Bildern wurde der Schaffensprozess per Video dokumentiert, wobei durch eine spezielle Lupe gefilmt werden musste, um den nötigen Focus zu ermöglichen. QR-Codes mit Links zu den Bildern sind Teil der Ausstellung. Zur Ausstellung gehört auch ein Micro-Ölgemälde in klassischer Malweise mit Pinsel auf Leinwand.



Martin Engewicht begann bereits im Alter von drei Jahren zu zeichnen. Sein nahezu fotografisches Gedächtnis ermöglichte es ihm, mehr als 30 Jahre lang Motive sowohl auf Papier, als auch im Gedächtnis zu sammeln. So kann er beinahe jedes beliebige Objekt aus der Erinnerung zeichnen. Er interessiert sich besonders für Geschichte, Mechanik, Biologie, Natur und Mythologie und kombiniert diese Themen gerne in seinen Arbeiten.



Weiche Bleistifte und Tusche sind seine bevorzugten Medien, obgleich er immer auf der Suche nach historischen oder vergessenen Techniken und Materialen ist. So arbeitet er zum Beispiel auch gerne mit Metallstiften, Ölfarben, Gouache, Rötel, Eisengallustinte, Bister oder Linolschnitttechniken.



Engewicht lebt in Amberg im Unterallgäu gibt neben seiner Tätigkeit als Illustrator auch Zeichen-, Mal- und Werkunterricht.



Das Kunstprojekt wurde aus Engewichts Versuch geboren, große Dinge mit einem spitzen Bleistift möglichst klein zu zeichnen. Angefangen hat Engewicht ganz profan mit einem Riesen. Später wurden die Zeichnungen immer komplexer und filigraner. Auf seinem Facebook-Kanal war die Resonanz groß, verriet der Künstler im Gespräch mit unserer Redaktion. Engewichts Follower durften sich Motive wünschen. Vom Trabbi bis zum Leuchtturm war alles dabei. Engewicht freut sich über die Möglichkeit, seine Miniaturen nun in der roten Telefonzelle ausstellen zu können.



Wenn Sie sich über Engewichts erweitertes künstlerisches Spektrum informieren möchten, finden Sie interessante Einblicke auf seiner Webseite www.martin-engewicht.de.