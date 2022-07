Asphaltbauer sanieren den Irsinger Stockschützenplatz

Von: Oliver Sommer

Die Erschließung des Baugebietes in Irsingen hat begonnen. Im Rahmen der Bauarbeiten soll die Firma Dobler auch den Stockschützenplatz neu asphaltieren. © Sommer

Irsingen – Nachdem die Firma Dobler ohnehin schon im Markt Türkheim zugange ist, könnten die Asphaltbauer auch gleich noch eine weitere Fläche „teeren“, hatten sich die Irsinger Eisstockschützenverein gedacht und einen Antrag bei der Gemeinde gestellt. Die Asphaltbahn, auf der im Sommer trainiert und gespielt wird, ist in einem desolaten Zustand.

Rund 13.500 würde es kosten, den sanierungsbedürftigen Stockschützenplatz der Irsinger zu asphaltieren. Ein entsprechendes Angebot hatte deren Erster Vorstand von der Firma Dobler erhalten, die derzeit das Baugebiet westlich der Stockheimer Straße, auch im Ortsteil Irsingen, erschließt. Nun hat der Verein, der im Winter auf Eis und im Sommer auf Asphalt spielt, einen Antrag bei der Gemeinde auf Übernahme (eines Teils) der Kosten gestellt.



In seinem Anschreiben machte Vorstand Franz Hampp einerseits auf den Umstand aufmerksam, dass die aus Kaufbeuren stammende Firma Dobler gerade dabei sei, das Baugebiet zu erschließen. Es böte sich aus Kostengründen an, „die Asphalt­arbeiten bei unserem sanierungsbedürftigen Stockschützenplatz in diesem Zug mit zu übernehmen“, so Hampp.



Vor mehr als 30 Jahren war der Platz, zu dem auch das Vereinsheim mit Toilette und Geräteraum gehört, angelegt worden – seinerzeit komplett in Eigenleistung, schreibt der Vorstand stolz. Derzeit zählt der 1983 gegründete Verein 74 Mitglieder. Trainiert wird auf dem Platz von April bis Oktober wöchentlich und auch die Dorfmeisterschaft der Vereine findet hier statt. Außerdem gibt es eine Einzelmeisterschaft, einen Hoigata und zwei Schafkopf- und 66-Turniere, die der Verein jährlich durchführt. Damit trage man aktiv zum Dorfleben bei, betont Hampp.



Leider könne man „aus technischen Gründen“ keine Eigenleistung einbringen bei den Asphaltierungsarbeiten, bedauert Hampp, der die Gemeinde um die (wie in diesen Fällen üblich) Übernahme der Hälfte der Kosten bittet; in der Regel gibt der Markt 50 Prozent der Kosten dazu, die andere Hälfte müssen die Vereine selbst stemmen. Man würde sich über ein positives Ergebnis freuen, schließt Franz Hampp sein Schreiben.



Nachdem der Verein aber wie viele nach der Pandemie finanziell nicht so gut dasteht, übernimmt der Markt vorerst sogar die ganze Rechnung. Allerdings sind die knapp 7.000 Euro, die der Verein erbringen müsste, nur gestundet. Die Gemeinde gehe in Vorleistung, erklärte der Zweite Bürgermeister Franz Haugg, die ausstehenden 6.709 Euro muss der Verein über zwei Jahre hinweg „abstottern“.



Einem Vorschlag, dem sich die Markträte anschlossen. Wer die Bahn kenne, wisse um den desolaten Zustand, sagte Josef Vogel. „Da ist keine gute Bespielbarkeit mehr gegeben.“