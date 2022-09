Auch auf den Ortsschildern: Bad Wörishofen will offiziell zur „Kneippstadt“ werden

So könnte demnächst der Ortseingang von Bad Wörishofen aussehen.

Bad Wörishofen – Als Synonym für „Bad Wörishofen“ ist bei der größten Stadt im Unterallgäu schon jetzt häufig von der „Kneippstadt“ die Rede. Künftig soll dieser Namenszusatz auch auf den Ortsschildern erscheinen, wie etwa „Hochschulstadt“ im benachbarten Kaufbeuren oder die „Lutherstadt Wittenberg“. In der Stadtratssitzung am Montag votierten die Räte einstimmig für die Beantragung. Auslöser waren „veraltete“ Ortseingangstafeln, über die sich Bürger wie Gäste ärgerten.

Teilweise schon mehrere Jahrzehnte alt sind die Ortseingangstafeln, die Gäste wie Wörishofer am Stadtrand begrüßen – und darüber informieren, dass hier eine Stadt ist, wie sie heißt und zu welchem Landkreis sie gehört. Auch bei den gelben Schildern, die den Stadtrand oder besser die Stadtgrenzen markieren, hat der Gesetzgeber enge Grenzen gesetzt, was alles auf den Tafeln vermerkt sein darf, wie Ordnungsamtschef Andreas Létang den Stadträten erklärte.



Der Titel Bad ist seit jeher Teil des Namens von Wörishofen, allerdings erlaubt der Gesetzgeber auch, Besonderheiten oder Einzigartigkeiten in den Namen und damit auf dem Schild, aufzunehmen. So nennt sich Göppingen Universitätsstadt und auch das zu Wörishofen benachbarte Kaufbeuren schmückt sich mit dem Zusatz „Hochschulstadt“. Am bekanntesten dürfte aber Wittenberg sein, der Ort, wo Luther gewirkt hat das deshalb mittlerweile den Zusatz Lutherstadt auf dem Ortsschild trägt und auch, etwa im Radio, bei den Verkehrsnachrichten immer als Lutherstadt Wittenberg firmiert.

Landratsamt stimmt zu

Es sind solche, teils geschichtlichen Besonderheiten, die auf den Ortsschildern vermerkt werden dürfen, sagte Létang weiter. Und man habe beim Landrats­amt nachgefragt, das einen solchen Namenszusatz genehmigen muss, ob dieser „Titel“ möglich sei. Und in Mindelheim, so Létang weiter, habe man signalisiert, dass, wenn der Stadtrat einen solchen Beschluss fasse, man im Landratsamt den Weg mitgehe und den Antrag positiv bescheiden werde.



Auslöser war die Anregung eines Bad Wörishofers, der moniert hatte, dass die Ortseingangstafeln teilweise veraltet und in einem optisch schlechten Zustand seien. Neben der Erkennbarkeit ging es auch darum, ob man am Ortseingang der Kneippstadt einen würdigeren Empfang erwarten könnte. Und im Rahmen der Diskussion um die Ersetzung der teilweise rund 40 Jahre alten Schilder entstand eine Diskussion, welche weiteren Daten man auf dem Schild unterbringen könnte. Bereits in der Diskussion war die „Gesundheitsstadt“, ein „Schild“ findet sich im Erdgeschoss des Rathauses. Beim „Kurort“ wäre Wörishofen einer von mehreren Dutzend allein in Bayern.



Als Wirkungsstätte von Pfarrer Sebastian Kneipp wäre Bad Wörishofen als „Kneippstadt“ einzigartig, merkte Létang an. Die Bezeichnung hätte einen konkreten historischen Bezug und weise auch auf die Eigenart der Stadt hin. Und die von Sebastian Kneipp entwickelte Kneipp-Therapie habe internationale Bedeutung. Diese ist auch Dreh- und Angelpunkt aller Kurangebote in der Kurstadt Bad Wörishofen. Außerdem habe sich der Begriff „Kneippstadt“ bereits so etabliert, sagte Létang, „dass er regelmäßig in der Presse als Synonym für Bad Wörishofen verwendet wird“.



Das Ordnungsamt schlage daher vor, dem Stadtrat das Thema zur Beratung vorzulegen und dann beschließen zu lassen, ob ein Antrag auf Verleihung einer Bezeichnung, die nicht Namensbestandteil wird, beim Landrats­amt gestellt werden soll.

„Kneipp-Stadt“ abgelehnt

Geändert werden sollen allerdings nur die Ortsschilder von Bad Wörishofen selbst, auf den Ortsteilen wird weiterhin der jeweilige Namen zu finden sein und zu welcher Stadt sie gehören, also beispielsweise Gartenstadt oder Stockheim, dazu dann „Stadt Bad Wörishofen“ und Landkreis Unterallgäu. Extra Kosten verursacht die Aktion nicht, da der Schilderdruck immer gleich teuer bleibt, egal welche Texte verewigt werden – und erneuert werden müssten die Ortseingangstafeln so oder so, merkte Létang an. Dem Vorschlag von Ludwig Filser, den Begriff „Kneippstadt“ mit einem Bindestrich zu trennen, erteilte Bürgermeister Stefan Welzel eine Absage. Mit Blick auf den einstimmig gefassten Beschluss zur Umsetzung der Idee meinte der Rathauschef abschließend: „Da, wo Kneipp drin ist, steht es jetzt auch drauf.“