Auch in Mindelheim protestieren Unterallgäuer Landwirte gegen Aldi

Von: Tom Otto

Der Bayerische Bauernverband wirft Aldi vor, sich in der Öffentlichkeit für Tierwohl einzusetzen, durch seine Niedrigpreispolitik aber kleinbäuerliche Betriebe in den Ruin zu treiben. Auch in Mindelheim protestierten die Bauern deshalb am vergangenen Samstag vor einer Aldi Filiale. © BBV

Mindelheim – Eine ganzseitige Anzeige des Lebensmittelkonzerns Aldi war der Stein des Anstoßes für den Bayerischen Bauernverband (BBV), zu einer Protestaktion aufzurufen. Am vergangenen Samstag (5.2.2022) hatte eine BBV-Delegation samt Kuh und Transparenten vor der Aldi-Filiale im Heimenegger Weg 10 in Mindelheim gegen die Kampagne Stellung bezogen und vor den Folgen gewarnt.

In der Veröffentlichung in mehreren Zeitungen hatte Aldi angekündigt, im Sinne des „Tierwohls“ in absehbarer Zeit auf das Angebot von Milch der Haltungsstufen 1 und 2 zu verzichten. Ab 2024 solle Milch aus Betrieben, in denen die Kühe ganzjährig im Stall gehalten werden und ab 2030 auch aus Betrieben mit Kombinationshaltung (Stall und Auslauf) nicht mehr verkauft werden.



Kleinbäuerliche Betriebe in Existenznot

Margot Walser, die Kreisbäuerin des BBV-Kreis Unterallgäu, der die Protestaktion organisiert hatte, ist empört über die Aldi-Kampagne. „Da produzieren wir über Jahrzehnte hinweg hochwertige Lebensmittel, die auch ständig kontrolliert werden, und nun will uns Aldi vorschreiben, wie wir unsere Tiere halten sollen“, so Walser. Marlies Berchtold, für die kleinbäuerlichen Betriebe zuständiges BBV-Vorstandsmitglied, prophezeit gar ein regelrechtes Höfesterben bei den Kleinbauern. „Gut die Hälfte der Bauernhöfe im Allgäu werden ihre Betriebe dicht machen, da sie die geforderten Standards nicht finanzieren können“, so die Milchbäuerin. Helmut Mader, Geschäftsführer der Erkheimer BBV-Geschäftsstelle, wirft Aldi gar „Green Washing“ vor. Es gehe dem Konzern nicht wirklich um hochwertige Lebensmittel, sondern nur um eine Imagekampagne in der Konkurrenz mit den anderen Lebensmittelketten. Aldi habe Geld für eine Werbekampagne, aber nicht für die Bauern und nutze seine Marktmacht, um die Bauern und Molkereien weiter im Preis zu drücken.

Verschiedene Faktoren beeinflussen Milchpreis

Aldi Süd weist die Kritik zurück, der Milchpreis werde nicht von dem Unternehmen gemacht, sondern habe verschiedene Einflussfaktoren, wie beispielsweise den Weltmarktpreis. Mit einem pro Kopf-Verbrauch von knapp 50 Kilogramm im Jahr 2020 ist der deutsche Markt auch für ausländische Produzenten ein lukrativer Markt. Außerdem dürfe Aldi schon aus kartellrechtlichen Gründen die Preise und Erlöse für die Bauern nicht festlegen. Auch Edeka und Netto hatten in der Vergangenheit bereits ähnliche Schritte angekündigt, Edeka will bereits in diesem Jahr auf Milch aus der Haltungsgruppe 1 verzichten.



Helmut Mader sieht darin einen Beleg, dafür, dass Aldi mit dieser Imagekampagne nun nachziehen müsse. Wer aber das Kleingedruckte in der Aldi-Anzeige lese, erfahre dort, dass die Ankündigung nur für die sogenannten Eigenmarken des Konzerns gelte. Milch beispielsweise aus dem osteuropäischen Ausland werde dagegen weiterhin angeboten, auch wenn dieses Produkt nicht einmal den normalen bundesdeutschen Produktionsstandards entspreche und kein Konzern nach der Tierhaltung dort frage. „Solange im EU-Ausland andere Regeln gelten als hier bei uns, ziehen wie den Kürzeren.“

Freihandelsprinzip gefährdet Existenz der Kleinbauern

Marlies Berchtold sieht hier die Politik gefordert, die bislang die Existenz der Kleinbauern zugunsten des Freihandelsprinzips geopfert habe. Mit ihren Vorstandskolleginnen und -kollegen fordert sie eine Herkunftskennzeichnung für Milch und Milchprodukte auch in den verarbeitenden Betrieben wie Molkereien. „Wenn unsere gute Allgäuer Milch mit der billigen Auslandsmilch vermischt wird, haben die Verbraucher keine Möglichkeit mehr, Qualität und Regionalität zu fördern und zu unterstützen“.



