Auf der jüngsten Bürgerversammlung drehte sich viel um die Ortsgestaltung in der Kneippstadt

Der ungepflegte Zustand des Friedhofs (links) ist einigen Bürgern ein Dorn im Auge. Bad Wörishofens Erster Bürgermeister Stefan Welzel empfahl den Kritikern unter anderem, selbst Hand anzulegen. Die Bank und die Infotafel (rechts) an der „Pescatore-Kreuzung“ weisen auf den Festakt hin, der am 16. Juli stattfinden wird. Dann soll der Platz umgetauft werden in „Katherine Mansfield-Platz“. © Oliver Sommer

Bad Wörishofen– Nach den beiden Ortsteilen Dorschhausen und Kirchdorf war nun endlich die Kur- oder Kernstadt Bad Wörishofen an der Reihe und so hatte Bürgermeister Stefan Welzel, nach der pandemiebedingten Abstinenz der vergangenen Jahre, zur Bürgerversammlung ins Kurhaus geladen. Gut vier Dutzend Wörishofer, zugezogene wie alteingesessene, nutzten die Gelegenheit, um Fragen zu stellen oder ihrem Ärger Luft zu machen. Vor allem geht es um die Pflege (in) der Kurstadt, vom Kurhaus bis zum Friedhof.

Natürlich darf das Thema Kur in der Kneippstadt nicht fehlen, zumal die Kur den Kneippstädter Hoteliers schon ein bisschen fehlt. Noch größer als der Ärger über den ungepflegten Bereich rund ums Kurhaus ist der Zustand des Friedhofs, auf dem man gerade erst den päpstlichen Botschafter empfangen hat zum Todestag Kneipps. Da zeigte sich der Platz rund ums Mausoleum von seiner besten Seite, wie die Bürger feststellten. Doch ansonsten sei der Ort, wo die Menschen hingingen, um zu trauern, eher ein trauriger Ort, wie Alois Wiedenmann in einem Wortspiel meinte.



Mit ein bisschen „Unkrautzupfen“, so der Wörishofer Kur-Hotelier, sei es nicht getan. Man müsse diesen traurigen Ort in Ordnung bringen, wetterte Wiedenmann, insbesondere gehöre die Mittelachse vom Unkraut bereinigt, wozu man nicht unbedingt Glyphosat einsetzen müsse. Es gebe schließlich auch biologische Mittel, erklärte Wiedenmann und rannte damit bei Bürgermeister Stefan Welzel offene Türen ein. Schon in seiner Einleitung hatte der Rathauschef angemerkt, dass eine ökologische Pflege auch Nachteile habe. Offenkundig ist vielen Friedhofsbesuchern das Gras, das auf den gekiesten Wegen wächst, ebenso ein Dorn im Auge, wie das Begleitgrün entlang der Wege oder an ihren Grabstätten.

Keiner sieht den Dreck

Schon zuvor hatte Welzel die Empfehlung abgegeben, selbst einmal Hand anzulegen und Unkraut zu zupfen, als sich Emil Filser, als einer der ersten Redner, über die Zustände rund ums Kurhaus aufgeregt hatte. Seit mehr als eineinhalb Jahrzehnten bemühe man sich, die Fußgängerzone in einem schönen Zustand zu halten, weshalb auch alle Bürgermeister regelmäßig mit Bildern sogar darüber informiert würden, wie es an diesem zentralen Ort, wo die Gäste entlang flanierten, aussehe. Doch keiner sehe den Dreck, so Filser, der die Hoffnung nicht aufgab, dass es mit Welzel nun besser werden könnte. Und der Bürgermeister versprach, wie auch beim Friedhof, dass man, sobald man um die Missstände wisse, auch aktiv werde. Doch Welzel gab zu bedenken, dass es immer mehr Grünflächen würden, um die sich die städtischen Mitarbeiter, allen voran der Stadtgärtner Andreas Honner, kümmern müssten. Und ein „Neubürger“ fügte an, dass man auch einmal sein Schönheitsideal überdenken könne: „Es muss nicht überall so geschleckt sein.“



Doch es gibt beim Wörishofer Gottesacker weitaus mehr, was den Anwohnern und regelmäßigen Besuchern nicht behagt. Neben den ungepflegten Wegen sind es vor allem parkende Fahrzeuge, die länger als die maximal erlaubten zwei Stunden dort, etwa auf der Südseite, stünden. Und auch der auf absehbare Zeit gesperrte Zugang an der südöstlichen Ecke des Friedhofes, zur Kolpingstraße, sorgt für Verdruss. Könnten doch einige, nicht mehr so junge, Mitbürger so nicht mehr zum Grab eines Angehörigen, weil der zweite, auf der Südseite gelegene Zugang in 100 Metern, zu weit weg sei. Während man sich um die Dauerparker, anscheinend oft Kleinbusse und immer wieder Anhänger (wie man dem Ordnungsamt gemeldet hatte), die dort tageweise stehen, kümmern werde, musste Andreas Létang als zuständiger Mitarbeiter für den Friedhof sowie das Ordnungsamt, die Bürger beim Thema Zugang enttäuschen. Nachdem dort offenbar mehrfach gewerblicher Grünschnitt „entsorgt“ worden war, baue man diesen Bereich um; den Anwesenden erklärte Létang, dass auch Hausmeisterdienste ihren Biomüll unentgeltlich entsorgt hatten, während diese Müllsammlung eigentlich nur für Friedhofsbesucher und im kleineren Rahmen gedacht ist. Deshalb soll die Müllentsorgung dort umgebaut werden, derzeit aber müsse man eine offene Grube sichern, weshalb der Zugang gesperrt ist. Eine andere Absicherung sei nicht möglich, da dort auch der friedhofseigene Bagger parkt und dies noch, so konnte man den Worten Létangs entnehmen, auf nicht absehbare Zeit. Auf die Frage, wann der alte durch eine neuen Bagger ersetzt werde, gab es allerdings keine Auskunft. Aber auch bei der allgemeinen Ortsgestaltung, so Michael Scharpf vom Verschönerungsverein, müsse die Verwaltung umsteuern. Er bemängelte die zunehmende Zahl an „Schottergärten“, Plastikzäunen und Steingabionen. Auch das Parkkonzept, etwa an der Straße nach Schöneschach fand in seinen Augen keine Gnade.



Weiterhin die Vorfahrtsregeln beherrschen sollte, wer aus der Hauptstraße stadtauswärts unterwegs ist. Die sogenannte Pescatore-Kreuzung, hier biegt die Vorfahrtstraße auf die Irsinger Straße ab, wird baulich so schnell nicht verändert. Allerdings wird der Platz, Mitte Juli beim Kongress der Mansfield-Gesellschaft, nach der Autorin Katherine Mansfield benannt. Ein Problem beim Umbau, so Stefan Welzel, seien die unterirdisch verlegten Leitungen, die man entsprechend beim Umbau der Kreuzung berücksichtigen müsse.

Rathaus-Antennen bleiben

Offenbar sind die Mobilfunkantennen auf dem Rathaus manchem Mitbürger ein Dorn im Auge. Deshalb auch die Nachfrage, wie lange diese denn noch über dem Rathausoberhaupt stehen werden. Stefan Welzel erklärte dazu, dass es in dem Fall nicht nur um den Lückenschluss bei Funklöchern gehe, sondern dass mit Hilfe der 5G-Funkmaste auch das „autonome“ Autofahren ermöglicht wird. Deshalb werden die Funkantennen auf absehbare Zeit bleiben, wo sie sind.

Bahnübergang dicht machen

Das Schienenquerungskonzept an der Bahntrasse nach Wörishofen, konkret der Bahnübergang Bahleweg, wurde von Alexander Siebierski in Frage gestellt. Seiner Ansicht nach könnten größere Fahrzeuge problemlos die gut 900 Meter bis zum Bahnübergang an der Hochstraße zurücklegen; der dortige Kreisverkehr, ist der Vereinsvertreter überzeugt, sei auch für Traktoren mit Anhänger problemlos passierbar. Stein des Anstoßes ist das dort verpflichtende Pfeifen der Züge, die aus Sicht einiger viel zu laut seien. So forderte Siebierski, den Bahnübergang hinter dem Eisstadion zu schließen, über den man etwa zum Wertstoffhof gelangt. Radfahrer und Fußgänger möchte der Vorstand der BN-Gruppe in den Untergrund verbannen. Der neue, nicht mehr so melodische Pfeifton der Züge ist dem, ausgetauschten, rollenden Material der Bahn zu verdanken. Es sei daher nicht möglich, so Stefan Welzel, zum alten Pfeifton zurückzukehren.





Baumlärmverordnung

Muss die Stadt dicke Bretter bohren, um beim Verkehrsanbieter Deutsche Bahn etwas zu erreichen, gibt es für die Kommune aber selbst Möglichkeiten, beim Thema Lärm, konkret Baulärm, aktiv zu werden. So erwähnte Stefan Welzel, dass es in Füssen nicht nur eine Immissionsschutzverordnung gibt, sondern konkret eine Baulärmverordnung, die genaue Zeiten – vor allem die Zeit zwischen Mai und September – und die dann möglichen Immissionen festhält.



Hatten die Bürger moniert, dass man das Pflaster in der Fußgängerzone wohl auf Kosten der Steuerzahler sanieren müsse, so ist dies beim Straßenzustand ganz allgemein auch der Fall. Seit dem Wegfall der Straßenausbaubeiträge, dabei hatten die Anrainer einen Teil der Kosten übernommen, hat sich die Situation für die Kommunen nicht verbessert. Als Kompensation erhalten diese oft Beträge, mit denen nicht einmal einige Meter Straße hergestellt werden können. Auch beim Ausbau bzw. der Sanierung der Bürgermeister-Stöckle-Straße Richtung Dorschhausen bzw. zwischen Alfred-Baumgartenstraße und Annastraße will die Kommune noch warten, bis die beiden Baustellen, das Löwenbräu und das Kreuzerareal, abgeschlossen sind. Über die Bürgermeister-Stöckle-Straße wird der Baustellenverkehr abgewickelt.