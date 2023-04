Aufarbeitung der NS-Zeit in Mindelheim zurückstellen? Stadtrat lehnt Antrag ab

Von: Melanie Springer-Restle

Mindelheim - Mindelheim – Der AfD-Stadtrat Christian Sedlmeir hatte vor der letzten Stadtratssitzung einen Antrag bei der Stadt Mindelheim gestellt, die Aufarbeitung der Zeit des Nationalsozialismus in Mindelheim zurückzunehmen. Dies kam bei seinen Ratskollegen gar nicht gut an.

Erst Mitte Dezember vergangenen Jahres hatte der Stadtrat, inklusive Sedlmeir selbst, für die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit gestimmt. In seinem Brief an die Stadt schreibt der AfD-Politiker nun, er sei sich zum damaligen Zeitpunkt allerdings nicht bewusst gewesen, wie angespannt Mindelheims Haushaltslage sei. Wenn ihm die Kosten für die Aufarbeitung in Höhe von 344.000 Euro bewusst gewesen wären, hätte er dagegen gestimmt, heißt es in seinem Schreiben. Angesichts der angespannten Haushaltslage solle das Geld besser in Kindertagesstätten, Spielplätze oder die Unterstützung der Tafel investiert werden. Auch für die Gehaltserhöhungen der Stadtangestellten könne das Geld eingesetzt werden.

Mindelheims Bürgermeister Dr. Stephan Winter war irritiert, dass Sedlmeir seine Bedenken nicht bereits in den Haushaltsbesprechungen eingebracht hatte. Wolfgang Streitel (CSU) machte schnell deutlich, dass seine Fraktion Sedlmeirs Antrag einstimmig ablehnen werde. Einen Stadtratsbeschluss im Nachhinein ändern zu wollen, sei unseriös, so Streitel. Dietmar Wagner (FW) schlug vor, doch Mindelheims Archivar, der ausgebildeter Historiker sei, mehr in die Aufarbeitung miteinzubeziehen, um Kosten zu sparen. Winter versicherte, dass der Archivar durchaus mit eingebunden würde. Michael Helfert (SPD) berief sich auf die Expertise von Christian Schedler, Mindelheims Kulturamtsleiter. Dieser habe seinerzeit deutlich gemacht, dass ein professioneller Rahmen nötig sei, „wenn wir was Gescheites wollen“, so Helfert, der sich darüber echauffierte, dass Sedlmeir bereits zum zweiten Mal einen gefassten Stadtratsbeschluss im Nachhinein neu verhandeln wolle. Seine Vermutung: Es handle sich hier um einen populistischen Antrag.



Der Stadtrat lehnte den Antrag des AfD-Politikers, der selbst gar nicht anwesend war, ab.