Mehrfach vorbestraft

Auf der A96: erst der Mittelfinger, dann die Prügelei

Lichthupend mit hoher Geschwindigkeit seien die Angeklagten in ihrem Audi auf der A96 bei Landsberg angeschossen gekommen. © Patrick Pleul / dpa

Unterallgäu/Landsberg – Nötigung, gefährliche Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung – soweit die Liste an Anklagepunkten, wegen der drei Männer aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen derzeit vor dem Amtsgericht Landsberg stehen. Die 36, 25 und 23 Jahre alten Männer waren an der Autobahnausfahrt Landsberg-West mit einem Autofahrer aus dem Unterallgäu aneinander geraten.

Am frühen Nachmittag des 6. Mai letzten Jahres war ein 42-Jähriger Unterallgäuer gemeinsam mit seiner Frau und seiner Schwiegermutter auf der A96 auf dem Weg nach Augsburg. Kurz vor der Ausfahrt Landsberg-West habe er einen Lastwagen überholt, als von hinten lichthupend ein Audi angeschossen kam, berichtete der Maschineneinrichter im Zeugenstand. Zurück auf der rechten Spur, sei ihm aus dem Hinterfenster des vorbeiziehenden Audi ein Mittelfinger gezeigt worden.



In der Folge verließen beide Fahrzeuge die Autobahn über die Ausfahrt Landsberg-West. Dort sei der Audi mit den drei Angeklagten vor ihm stehen geblieben und hätte ihm den Weg versperrt, berichtete der Unterallgäuer. Der 23-Jährige sei zu seinem VW gekommen, habe an der verriegelten Tür gerüttelt und gegen den Wagen getreten. Er sei dann ausgestiegen, weil er Angst um sein Auto gehabt habe, räumte der 42-Jährige ein.



Danach sei es zu einem tätlichen Angriff gekommen, bei dem er Prellungen im Gesicht, am Ellenbogen und der Brustwirbelsäule davontrug. Der 36-jährige Restaurantfachmann soll ihm mit der Faust, an der er Siegelringe trug, ins Gesicht geschlagen haben. Der 25-jährige Kellner habe ihm in den Rücken getreten. Außerdem seien wüste Beleidigungen und Drohungen, auch gegen seine Frau und Schwiegermutter, geäußert worden. Die beiden Frauen waren ebenfalls ausgestiegen und hätten versucht dazwischenzugehen.



Die drei Angeklagten gaben eine andere Version der Geschehnisse zum Besten. Demnach sei auf der Autobahn der VW knapp vor ihnen ausgeschert und habe sie zu einem massiven Bremsmanöver gezwungen. Im Vorbeifahren hätten sie wahrgenommen, dass der VW-Fahrer sie mit dem Handy filmte. Vor lauter Schreck habe der 25-Jährige auf der Autobahnausfahrt angehalten, allerdings hätten nachfolgende Fahrzeuge durchaus Platz zum Vorbeifahren gehabt.



Demnach hätte der VW-Fahrer freiwillig hinter dem Audi gestoppt. In der nachfolgenden Auseinandersetzung schilderten die Angeklagten eher den 42-Jährigen als Aggressor. Dieser habe den 36-Jährigen geschlagen. Der 25-Jährige sei von den beiden Frauen attackiert worden, als er versucht habe, dem 36-Jährigen zu helfen. „Ich wurde am Rücken und an der Schläfe verletzt“, behauptete der 25-Jährige.



Einig waren sich alle Beteiligten, dass der 23-Jährige nicht in die Auseinandersetzung verwickelt war. Er soll es aber gewesen sein, der den Mittelfinger aus dem Audifenster streckte – woran er sich vor Richter Michael Eberle angeblich nicht erinnern konnte. Schließlich sollen die drei Angeklagten mit durchdrehenden Reifen weggefahren sein, während der 42-Jährige und seine Angehörigen auf dem Pendlerparkplatz am Großen Kreisel bei Landsberg-West auf die herbeigerufene Polizei warteten.

Mehrfach vorbestraft

Während die beiden jüngeren Angeklagten noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind, brachte der 36-Jährige eine Latte von 16 Vorstrafen mit, darunter etliche Drogendelikte, Körperverletzungen, Diebstahl und Betrug. Der Vater zweier Kinder (fünf und sechs Jahre alt) hat bereits mehrfach in Haft gesessen. Cannabis fand die Polizei auch an diesem Tag in seinem Wagen. Dafür ist der 36-Jährige vom Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen bereits zu einer Geldstrafe verurteilt worden.



In Landsberg fiel noch kein Urteil. Da ein weiterer Zeuge gehört werden soll, wurde für den 20. Juni ein zweiter Verhandlungstermin angesetzt.

Ulrike Osman