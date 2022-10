Ausbildungsmesse: Rund 1.000 „Jobchancen“ in Bad Wörishofens Beruflichen Schulen

Teilen

Auch Landrat Alex Eder nahm sich viel Zeit für Gespräche bei der Ausbildungsmesse in den Beruflichen Schulen Bad Wörishofen. In der Mitte: Schulleiter Johannes Storch. © Jobchancen

Bad Wörishofen – Nach zwei Jahren Pause fand am Samstag die Ausbildungsmesse in den Beruflichen Schulen Bad Wörishofen endlich wieder in Präsenz und vor Ort statt. Rund 50 Aussteller präsentierten den interessierten Jugendlichen ihre Aus- und Weiterbildungsangebote.

Bereits kurz nach 9 Uhr füllten sich die vier Ausbildungshallen mit den ersten Besuchern. Bis zum Mittag waren es dann rund 1.000 Interessierte aus Bad Wörishofen und Umgebung – ein neuer Rekord für die Ausbildungsmesse! Auffällig laut der Veranstalter war, dass auch viele Eltern ihre Kinder auf die Jobchancen-Messe begleiteten.

Die Aussteller zeigten sich sehr zufrieden mit dem Messetag. Nach zwei Jahren Online-Messen betonten viele die Notwendigkeit des persönlichen Austauschs bei der Berufswahl. Landrat Alex Eder nahm sich am Vormittag viel Zeit, um die einzelnen Messestände zu besuchen und sich nach der aktuellen Ausbildungssituation zu erkundigen. Auch viele Unterallgäuer Unternehmen leiden bekanntlich stark unter dem Fachkräftemangel. Aber auch Ausbildungsplätze können häufig mangels geeigneten Bewerbern nicht besetzt werden. Umso wichtiger sind daher Formate wie die Ausbildungsmesse.



Rund 1.000 Besucher nutzten die Gelegenheit, sich mit Unternehmen zu Berufen auszutauschen. © Jobchancen

Die Messe fand in diesem Jahr erstmals unter dem Label „Jobchancen – die Messe“ statt. Sie rundet damit das Jobchancen-Angebot in seiner Mischung aus Online- und Präsenz-Angeboten ab. Während der Corona-Pause war auf Anregung von Schuldirektor Johannes Storch das Online-Portal www.jobchancen-ua.de und www.jobchancen-oal.de entstanden. Auf diesen Seiten können sich Jugendliche über die aktuellen Ausbildungsangebote der regionalen Unternehmen informieren. Außerdem werden digitale Thementage angeboten, im Rahmen derer sich Firmen präsentieren und die Teilnehmer ihre Fragen stellen können.